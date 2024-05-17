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Антимонополия помогла вернуть деньги за курсы по наращиванию волос

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- Назгуль Абдыразакова
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Антимонополия помогла вернуть деньги за курсы по наращиванию волос. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в Службу защиты прав потребителей поступило обращение от гражданки Д.К. о некачественной услуге, предоставленной салоном "П". Д.К. записалась на курсы по наращиванию волос, предполагающие теоретические и практические занятия три раза в неделю на протяжении месяца. Однако мастер провел всего три занятия, что не соответствовало договору.

После отказа салона вернуть деньги, Д.К. обратилась в Службу защиты прав потребителей. В результате проверки Служба обеспечила возврат 35000 сом, удовлетворив требования гражданки.


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URL: https://www.vb.kg/437137
Теги:
Госантимонополия, Бишкек
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