Кыргызстан - место объединения народов

Как найти точки соприкосновения в новом, стремительно меняющемся мире? На каких принципах и условиях строить взаимодействие и сотрудничество между государствами как внутри Центральноазиатского региона, так и с выходом в более широкое пространство? Видят ли совместное будущее Центральной Азии и России историки, политологи и международники всех стран, объединенных названием "Евразия"? Если видят, то каким оно должно быть в идеале (или хотя бы "в норме")?

Эти вопросы решаются на различных дискуссионных форумах, огромное количество которых проходит в последние годы именно в Бишкеке. 14 и 15 мая состоялись два международных круглых стола, инициированных общественным фондом "Ой-Пикир" совместно с Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.

- Хотелось бы поговорить о наших общих корнях, базисе, нашей близости, похожести, нашем родстве, не побоюсь этого слова – нашем братстве, - начал свое выступление на очередном круглом столе из цикла "Честный разговор о Евразии: пространство, задачи и будущее" известный публицист Эмиль Джумабаев. – О евразийстве говорят уже более тридцати лет, но мы не всегда осознаем, что это такое. Как не осознаем и самого понятия "евразиец". Народы разные, с разной культурой, разным менталитетом, но вместе с тем есть что-то неуловимое общее. Разные интересы нас разъединяют. Соединяют нас духовные ценности. У меня есть предощущение, что евразиец XXI века, евразиец будущего будет во многом похож на того человека, которого когда-то называли советским.

Олег Лушников – директор Центра евразийских исследований имени Вернадского (город Пермь):

- Как говорили классики евразийства, сама география и сама история Евразии призывают к объединению. Две трети человечества уже объединяются в новый формат "БРИКС плюс" против попытки диктатуры "золотого миллиарда" однополярного западного мира. Чтобы не пропасть, Евразии нужен свой макроэкономический центр, который создается на базе ЕАЭС. Мы пытаемся построить пространство для жизни, пространство социального благополучия. Взаимоуважение, гостеприимство, крепкая семья, свободное развитие любой религии, историческая память – на этих традициях держится наше единство, и все это нам необходимо сохранять и развивать, на это опираться.

Доктор философских наук Анвар Бугазов, профессор КРСУ, говоря о наших общих корнях, напомнил, что объединяющее евразийские народы "место развития" - это не только территориальный фактор, но существующие родственные связи между различными нациями и их представлениями о своем месте в мире, о своей судьбе и своем предназначении. И наша реинтеграция в рамках ЕАЭС тоже не случайна: части разделенного организма неизбежно тянутся друг к другу, и пока еще на интуитивном уровне мы начинаем осознавать, что судьба у нас все-таки общая.

- Другое дело – в какой форме объединяться, какие союзы здесь могут быть созданы. В прошлое вернуться невозможно, но нужно думать о будущем и искать основания для строительства своей государственности, а также для нашей интеграции.

У нас очень похожи политические системы, которые эффективны только при наличии сильной вертикали власти, силовых структур, сильного лидера. Наша общая политическая система носит персонифицированный характер. Наша сильная харизматичная личность – это выражение лучших черт нации. Политическая система строится на вере людей, готовых идти за лидером, поддерживать его в самые трудные моменты. Тогда власть эффективна.

Похожи и экономические системы. Здесь тоже необходима централизация управления… Но главное все-таки – наша общая духовность. Мы не азиаты и не европейцы в чистом виде. Мы – евразийцы. Наша общая культура – результат впитывания в себя и интересного переплетения разных культур и разных традиций.

Михаил Федоров, заместитель генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии, говорит о том, что Ассамблея осенью 2024 года намерена провести международный форум, посвященный духовному согласию и гармоничному развитию – в честь столетия образования Кара-Киргизской автономной области. "Кыргызстан – это особая зона; это, выражаясь словами епископа Савватия, - страна небесных гор, созданная Господом для объединения народов. А Циолковский говорил: если два человека объединяются, потенциал их возрастает в семь раз, если три – уже в сорок девять. А для объединения главное – духовная составляющая".

Об объединении – точнее, о его необходимости – говорили и другие участники мероприятий. Мыслящие люди из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, России – специалисты в сфере экономики, истории, политологии – не сомневаются: для дальнейшего развития (просто – чтобы не зачахнуть и не пропасть) у нас, "пятерки плюс", просто нет другого выхода. "Пять" – это Центральная Азия (Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан). А кого плюсовать?

По мнению большинства экспертов (доцента кафедры международных отношений Университета мировой экономики и дипломатии из Узбекистана Ильдара Якубова; доцента кафедры международных отношений и политологии КРСУ Мурата Бейшенова, завкафедрой международной журналистики КРСУ Виталия Панкова, проректора Международного университета Кыргызстана Мухтарбека Мадалиева из КР; председателя Ассоциации политологов Таджикистана Сайфулло Сафарова) - однозначно Россию.

Хотя бы потому, что исходить следует не из "хотелок" (кому-то, может быть, очень хотелось бы соединиться с Америкой и стать ее неотъемлемой частью). Но одно дело – "хотелка", и совсем другое – объективная возможность и реальность. США, к примеру, отделены от нас не только морями-океанами. Гораздо серьезнее то, что между нами – пропасть ментальная и культурная. Эту пропасть не перепрыгнуть даже тем, кто искренне стремится приобщиться к западным ценностям. Поэтому с Западом нам хорошо взаимодействовать на уровне торговли и вообще на всякий случай поддерживать нормальные отношения. Не более. Да и, откровенно говоря, сама Америка вряд ли мечтает видеть Центральную Азию своим полноценным, равноправным союзником и партнёром. Наш регион интересует ее совсем в другом качестве.

Россия – стремится и старается дружить. Выстраивать взаимовыгодные, никого не ущемляющие отношения.

Создавать единую мощную Евразию нужно, во-первых, с целью укрепления региональной безопасности во всех ее видах и формах (от военной до информационной); во-вторых, для развития научно-технического потенциала, который заложен в каждой из стран региона.

Выступая на одном из круглых столов, заведующий кафедрой международных отношений БГУ имени К.Карасаева Токтобек Рыскулов отметил, что Центральная Азия и в целом Евразия обладает колоссальными ресурсами – как человеческими, так и природными. И это богатство надо использовать рационально.

- Мы все сидим на мешках с золотом, - фигурально выразился Токтобек Мамбетович. – Некоторые западные, да и наши ученые говорят, что мы очень бедный регион. Но действительно знающие эксперты давно уже оценили наш потенциал: неисчерпаемые, фантастические запасы нефти, газа, золота… Больше, чем в Мексиканском и Персидском заливе вместе взятых (это только в Центральной Азии, а про Россию и говорить не стоит). На вызовы современности надо отвечать, и фундамент для ответов у нас очень хороший. Чтобы рационально использовать это богатство, нужен хороший менеджмент.

А кроме того – в 21 веке все регионы интегрируются, объединяются, чтобы совместно отвечать на вызовы, выходить на рынки третьих стран и зарабатывать хорошие деньги. Такая же задача стоит перед ЕАЭС. Нам нужны свободное передвижение товаров и услуг, людских ресурсов… Возможности для регулирования есть, требуется только политическая воля.

И.о. доцента кафедры международных отношений ФВМО БГУ и научный сотрудник ИНИОН РАН Каныбек Кудаяров выступил с докладом на тему "Некоторые аспекты научно-образовательного сотрудничества России и Кыргызстана", отметив, что в таком сотрудничестве заинтересована большая часть респондентов, с которыми он работает.

Руководство, сотрудники и студенты Бишкекского государственного университета вообще принимают самое активное участие во всех мероприятиях, организованных общественным фондом "Ой-Пикир" совместно с Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова. Предоставляют экспертам площадку для дискуссий, выступают сами, а студенты-международники БГУ наряду со студентами других бишкекских вузов проявляют живой интерес к обсуждаемым темам. Нынешней весной проводится цикл круглых столов, посвященных проблемам евразийства. Им, молодым людям, будущим специалистам, в конечном счете достраивать и доводить до ума то, что сейчас рождается в спорах. Идею неизбежного объединения народов, населяющих огромную территорию двух материков.

В обсуждении "ресурсных" вопросов также участвовали доцент кафедры политологии БГУ Бакыт Сеитбаев, завкафедрой мировой экономики и регионоведения БГУ Уран Садыгалиев, политолог Денис Бердаков, доцент кафедры международных отношений Дальневосточного федерального университета Марина Дмитриева, научный сотрудник НИСИ при Президенте КР Шерадил Бактыгулов, Мухаммад Назаров (Сибирское общество международных исследований, г. Новосибирск). А также советник Посла РФ в КР Михаил Маслов и ведущий специалист Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова Ринат Раимов.