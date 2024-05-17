Кыргызстан - один из важных стратегических и торгово-экономических партнеров Татарстана. Товарооборот между нашими государствами в 2023 году составил $ 170 млн, заявил в рамках Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum" Раис Татарстана Рустам Минниханов.

"У нас огромный потенциал для развития отношений и не только в торгово-экономической сфере, но и в области подготовки кадров, науки, культуры. Среди приоритетных направлений для совместной работы - нефтепереработка и нефтехимия, машиностроение, вертолетостроение, автомобилестроение и выпуск автокомпонентов, IT и другие высокие технологии, медицина и фармацевтика. Не менее важным является сотрудничество в сфере образования. Все проекты и начинания в части взаимодействия с Кыргызстаном будут поддержаны Татарстаном", - подчеркнул Минниханов.

Отметил динамику роста товарооборота между Кыргызстаном и Россией и зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

"Также обе стороны могли бы расширить сотрудничество в транспортной сфере. Большое значение мы придаем проекту транспортного коридора "Север - Юг". Российская сторона готова и впредь развивать взаимовыгодные связи с Кыргызстаном", - добавил зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.