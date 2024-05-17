Президент: Мои братья не являются казиношниками, как Исхак Масалиев

На прошлой неделе глава государства Садыр Жапаров в интервью информационному агентству "Кабар" делился своим мнением, касательно опубликованного видео в социальных сетях, где были показаны якобы "золотые слитки", подготовленные для вывоза из страны. Вскоре эту информацию начали по-своему интерпретировать отдельные политики и СМИ. В этой связи, Президент страны дал дополнительное разъяснение и комментарий.

- Депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев в интервью одной из местных радиостанций, основываясь на видео, опубликованном журналистом Болотом Темировым о неизвестных золотых слитках, спросил, почему власти не заинтересовались этим фактом. Он сказал, что даже если золото не с "Кумтора", его всё равно вывозят из Кыргызстана.

- У кыргызов есть хорошая поговорка: "Шектүү шекшинет" (На воре и шапка горит). Если он сам вор, ему и другие кажутся ворами. В отличие от них мы не воры. Мы не воруем у себя и не позволим другим этого делать. Если появятся какие-то интересные факты, власти без какого-либо видео быстро вмешаются и задержат тех, кто незаконно вывозит золото.

Сейчас никто не может вывозить золото государства. Однако бывают случаи, когда частные лица и частные компании пытаются уклониться от уплаты налогов и таможенных пошлин и вывести своё золото. Вы хорошо знаете, сколько раз было задержаний таких лиц и конфискаций в пользу государства.

- Также депутат сказал, что правительство могло бы проводить проверки, не заявляя: "Такого не может быть". Была ли проведена такая проверка? Или это будет сделано?

- Проверки проводятся каждую секунду. На всех государственных месторождениях золота имеется видеонаблюдение. Каждый грамм золота и серебра перед его поступлением в Национальный банк или на предприятие "Кыргызалтын" отслеживается в режиме онлайн. Сотни и тысячи глаз осуществляют контроль. Затем золото отправляется для продажи на мировом рынке. Доходы от продажи выплачиваются золотодобывающим компаниям. Эти средства будут использованы для дальнейшей добычи золота.

- Вывозится ли золото из Кыргызстана контрабандой? Вообще, сколько золотодобывающих компаний в стране и как продаётся добытое золото?

-В стране работают 132 золоторудных месторождения. Из них только 17 имеют долю государства. Все они под контролем в режиме онлайн. Ни один государственный служащий не имеет возможности украсть ни грамма золота. Остальные более ста месторождений являются частными. Это лицензии, которые уже давно переданы в частную собственность. Их владельцы пытались вывести своё золото напрямую, не продавая его через Национальный банк или "Кыргызалтын", и были пойманы. Одной из причин такого шага является попытка уклониться от таможенных и налоговых платежей.

Им же выгоднее, если они будут продавать напрямую. Вот почему они пытаются вывезти его контрабандой. Однако после поимки золото конфискуется в пользу государства. Их задерживают при совместной операции ГКНБ, МВД, Пограничной и Таможенной служб. Они же всё открыто показывают. Если в какой-либо отрасли есть воровство, это не будет скрываться. Мы покажем всё наглядно.

- Большинство расследований или событий с золотом связывают с вашим братом Сабыром Жапаровым. Исхак Масалиев тоже его упомянул. Если не секрет, чем сейчас занимается ваш брат?

- Я уже ранее сказал, что на воре и шапка горит. Точно так же мои братья не являются ворами или казиношниками, как Исхак Масалиев. Они не из тех, кто воровал у Кыргызстана, проигрывал миллионы в зарубежных казино и жил на широкую ногу, прикрываясь уважением отца. Мои братья - люди, которые знают, что такое воспитание отца.

Наоборот, они привлекают инвестиции из-за границы к нам. Я всегда напоминаю своим братьям и своей семье: "Не повторяйте ошибок прошлого, учитесь на их ошибках, помните, что вы проведёте всю свою жизнь в Кыргызстане, будьте с народом!". Я тоже не намерен повторять ошибки тех, кто был до меня. Я не вовлекаю свою семью и братьев в дела государства. У меня хватит сил на это.

Если у Исхака Масалиева, Адахана Мадумарова или Болота Темирова есть сомнения, что воровство происходит не только в золотодобывающей отрасли, но и в других отраслях, я готов сегодня создать народную контрольную комиссию и сделать из них ведущих экспертов.

Надо выявлять тех, кто занимается воровством. Нам (властям) это пойдёт только на пользу. Мы готовы заставить воров вернуть в десятикратном, стократном размере. Тут сложилась такая ситуация, что "в чужом глазу соринку видит, а в своём бревна не замечает". Так и передайте.

Наоборот, мы сажаем воров за решётку и заставляем возвращать в десятикратном размере. Если предоставите нам доказательства воровства не только с золоторудных месторождений, но и в любой отрасли, мы немедленно остановим кражи и накажем виновных. Это нам только поможет.

И мы не обращаем внимания на тех, кто просто распространяет лживые и фейковые видеоматериалы и преследует свои подлые цели. У нас даже нет времени обращать на них внимание.

Беседовал директор КНИА Кабар Медербек Шерметалиев