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В Бишкеке ситуация с питьевой водой под контролем

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Мэрия города Бишкек отмечает, что в столице все горожане обеспечены питьевой водой.

Муниципалитет напоминает о пункте 5.2.1. Правил пользования водопроводом и канализацией в городе Бишкек (в редакции постановления Бишкекского горкенеша от 2 декабря 2009 года № 104):

"Полив зеленых насаждений, мытье дворов, ковровых изделий, машин и механизмов в неустановленных местах и т.д. питьевой водой категорически запрещается".

Кроме того, согласно вышеуказанных правил полив зеленых насаждений разрешается с 00:00 часов до 05:00 утра при наличии водомера.

Со стороны муниципалитета будут регулярно проводиться проверки и в случае выявления нарушений составят акт и выпишут штраф в размере 1000 сомов согласно статье 119 Кодекса КР о правонарушениях.

Муниципальная инспекция и МТУ будут контролировать данный вопрос.

Для того, чтобы бесперебойно обеспечить население питьевой водой мэр Айбек Джунушалиев в ноябре 2023 года поручил МП "Бишкекводоканал" провести необходимые работы в усиленном режиме и направить все действия на улучшение подачи питьевой воды.

Очищены донья и береговые линии 9 искусственно подпиточных озер, а также проделаны работы по созданию 10-го аналогичного озера на территории водозабора "Орто-Алыш".

Были построены сети водопровода по улице Адышева, установлена новая насосная станция на территории водозабора "Кок-Жар". Данные работы проделаны в целях уменьшения нагрузки на водозабор "Орто Алыш".

МП "Бишкекводоканал" также проводит работы по очистке скважин от песка на водозаборе "Орто-Алыш".

Также проводятся работы по бурению 5 скважин на водозаборе "Башкара- Суу". Завершены работы по бурению двух скважин на водозаборе "Северный".


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URL: https://www.vb.kg/437151
Теги:
вода, Бишкек, мэрия
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