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Пианистка из КР заняла призовое место на фестивале-конкурсе в Москве

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Мунара Корпотаева из Кыргызстана заняла 3-е место и стала лауреатом XXXIII Международного фестиваля-конкурса "Musica Classica", который проходил в г. Москва-Руза с 8 по 12 мая. Пианистка выступила в номинации "Фортепиано соло" с программой из 4-х произведений: В. А. Моцарт Фантазия До минор; И. Брамс "Интермеццо" op.118; С.Рахманинов "Прелюдия" Си минор и с произведением собственного сочинения "Ибарат".

Мунара Корпотаева является выпускницей Республиканской средней специальной музыкальной школы-интерната им. М.Абдраева, проходила обучение у Динары Карасаевой по классу специального фортепиано. В 2006 году поступила в класс народной артистки КР, профессора Полины Цокуренко, также параллельно поступила и училась по классу композиции у профессора Муратбека Бегалиева. После окончания консерватории продолжила обучение в аспирантуре. В данное время работает концертмейстером в консерватории и продолжает композиторскую деятельность.

Мунара является стипендиатом Президентской Стипендии "Алтын Шаты", лауреатом I премии конкурса памяти К. Молдобасанова в номинации фортепиано, дипломантом II степени конкурса пианистов памяти П.И. Чайковского.

"Мунара – большой патриот Кыргызстана, настоящая и честная, успешно состоялась как пианистка и как композитор, хороша не только в профессии, но также славится своими человеческими качествами, - говорит её педагог, профессор Полина Цокуренко. - Плюс еще пару штрихов к портрету. Мунара увлекается японской живописью и поэзией. Она – гений общения на любом уровне".

В составе жюри московского фестиваля-конкурса значились такие прославленные имена, как Вера Носина - председатель совета Автономной некоммерческой организации "Ассоциация музыкантов-исполнителей", Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, профессор Российской академии музыки (РАМ) им. Гнесиных и Московского государственного института музыки им. А.Г. Шнитке; Рустам Шайхутдинов (Россия) – кандидат искусствоведения, выпускник РАМ им.Гнесиных, Заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан, лауреат международных конкурсов; Валерий Шкарупа (Россия) – выпускник Московской государственной консерватории им.П.И.Чайковского, ректор Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского, Заслуженный артист Российской Федерации, Заслуженный деятель искусств РФ, профессор, лауреат международного конкурса им. Ф.Листа в Будапеште; Александр Моздыков (Россия) – выпускник Государственного музыкально-педагогического института РАМ им. Гнесиных, аспирант Государственного педагогического университета им. Шолохова; Марина Флеккель (Россия) - заведующая фортепианным отделением Ростовского колледжа искусств – старейшего музыкального заведения юга России, Заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, лауреат международного конкурса.

Автор: Елена Баялинова


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URL: https://www.vb.kg/437153
Теги:
музыка, Москва, Кыргызстан
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