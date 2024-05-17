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В Катманду открылось почетное консульство Кыргызской Республики

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- Назгуль Абдыразакова
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15 мая состоялась торжественная церемония открытия почетного консульства Кыргызской Республики в столице Непала в городе Катманду. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, в церемонии открытия приняли участие посол КР в Непале Аскар Бешимов, представители дипломатического корпуса и деловых кругов страны.

На торжественном мероприятии Бешимов представил почетного консула Кыргызской Республики Рамеш Шарму – главу одной из крупнейших компаний Непала в сфере строительства "Sharma and Company Pvt.Ltd.", вручил консульский патент и поздравил с открытием офиса.

В своем выступлении посол отметил высокую значимость работы кыргызского консульства для укрепления дипломатических связей между двумя странами, расширения экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества, а также оказания всесторонней поддержки соотечественникам, проживающим в Непале.

В свою очередь почетный консул КР Рамеш Шарма отметил, что данное событие придаст дальнейший импульс развитию и расширению кыргызско-непальского сотрудничества и его деятельность будет направлена на активное привлечение инвестиций, развитие туристический связей, культурного обмена и защиты прав и интересов граждан Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/437160
Теги:
консульство, Непал, сотрудничество, Кыргызстан, МИД
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