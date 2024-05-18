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В Бишкеке продолжают снос аварийных деревьев

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Муниципальное предприятие "Бишкекзеленстрой" продолжает работы по сносу аварийных деревьев. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, старые, зараженные и аварийные деревья считаются опасными, поскольку могут упасть в любой момент.

Справится с ними тоже нелегкая задача, отсутствие свободных мест под деревом невозможный подъезд спецтехники, припаркованные автомобили , провода или другие растения - такая работа под силу только профессионалам.

Какие деревья считаются опасными?

Снос опасных деревьев - необходимость, порожденная угрозой, которую они в себе несут. Опасные деревья:

- имеют сильный наклон и большую часть засохших веток;

- содержат трещины или пустоты в стволе;

- обладают тонким и, вместе с тем, очень высоким стволом;

- имеют видимые признаки заражения (наросты грибка, места скопления паразитов).

Как проводится снос аварийных сухостоев?

Как правило, удаление опасных деревьев осуществляется частями, когда каждый кусок аккуратно срезают и, при помощи автовышки и специального манипулятора, опускают на землю, не причиняя ущерба близлежащей территории.

Поэтапно процесс выглядит следующим образом:

- получение разрешения на осуществление работ;

- спиливание высохших на вершине веток подходящим способом;

- аккуратная разделка ствола и крупных веток;

- вывоз остатков.

Так как зафиксированные в непогоду случаи падения старых деревьев участились, бригады МП "Бишкекзеленстрой" ведут работы по сносу и санитарной обрезке аварийных сухостойных и зараженных деревьев по проспекту Жибек-Жолу.


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URL: https://www.vb.kg/437161
Теги:
мэрия, Бишкек, деревья
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