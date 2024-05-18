В Бишкеке продолжают снос аварийных деревьев

Муниципальное предприятие "Бишкекзеленстрой" продолжает работы по сносу аварийных деревьев. Об этом сообщает столичный муниципалитет.
По его данным, старые, зараженные и аварийные деревья считаются опасными, поскольку могут упасть в любой момент.
Справится с ними тоже нелегкая задача, отсутствие свободных мест под деревом невозможный подъезд спецтехники, припаркованные автомобили , провода или другие растения - такая работа под силу только профессионалам.
Какие деревья считаются опасными?
Снос опасных деревьев - необходимость, порожденная угрозой, которую они в себе несут. Опасные деревья:
- имеют сильный наклон и большую часть засохших веток;
- содержат трещины или пустоты в стволе;
- обладают тонким и, вместе с тем, очень высоким стволом;
- имеют видимые признаки заражения (наросты грибка, места скопления паразитов).
Как проводится снос аварийных сухостоев?
Как правило, удаление опасных деревьев осуществляется частями, когда каждый кусок аккуратно срезают и, при помощи автовышки и специального манипулятора, опускают на землю, не причиняя ущерба близлежащей территории.
Поэтапно процесс выглядит следующим образом:
- получение разрешения на осуществление работ;
- спиливание высохших на вершине веток подходящим способом;
- аккуратная разделка ствола и крупных веток;
- вывоз остатков.
Так как зафиксированные в непогоду случаи падения старых деревьев участились, бригады МП "Бишкекзеленстрой" ведут работы по сносу и санитарной обрезке аварийных сухостойных и зараженных деревьев по проспекту Жибек-Жолу.