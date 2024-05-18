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Курсантбек Омурбеков назначен заметителем министра энергетики КР

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Омурбеков Курсантбек Анарбекович назначен заместителем министра энергетики Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, соответствующее распоряжение подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

Напомним, вновь назначенный заместитель министра ранее был директором Службы по энергетическому надзору при Министерстве энергетики КР.

Отметим, ранее занимавший эту должность заместителя министра Абылгазиев Атабек Абылгазиевич был уволен по собственному желанию.


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URL: https://www.vb.kg/437162
Теги:
Минэнергопром, назначение, Кыргызстан
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