Погода
$ 88.15 - 89.02
€ 95.35 - 96.35

Активисты Казахстана заявили о сливе канализации в озеро Малый Талдыколь

356  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Общественном объединении SOS Taldykol раскритиковали акимат Астаны за предположительный слив нечистот в столичный водоём, передаёт Ulysmedia.kz. Экоактивисты опубликовали видео, на котором, как они утверждают, запечатлено, как сотрудники ТОО Astana Taza Qala сливали грязную воду в водоем №5(7) на Малом Талдыколе.

По их словам, такие действия происходят регулярно.

"Жители уже месяц массово жалуются на незаконный сброс грязной воды в озеро, от которой массово гибнет рыба и тростник, и вовсю воняет канализацией.

Вот и сегодня под покровом ночи на озере установили дополнительные насосы и в огромном объеме идет сброс вонючей воды в некогда чистый водоем. Также мы зафиксировали в очередной раз, как подрядчики акимата Astana Taza Qala сливают грязную жижу, собранную с улиц левобережья на обочину Ұлы Дала между озерами №5(7) и №4(6)", - написали они.

Экоактивисты посчитали увиденное свидетельством намеренного убийства озера.

"Слова акима о сохранении Малого Талдыколя оказались пустыми обещаниями? Если до этого в арсенале вредителей были варварская засыпка и откачки воды, то сейчас мы наблюдаем, как наиболее сохранившийся водоем №5(7) с водоохранными зонами и полосами незаконно и систематически загрязняют намеренно, сбрасывая в озеро канализационные и ливневые воды", – добавили в SOS Taldykol.

В акимате Астаны на вопрос корреспондента Ulysmedia сообщили, что в озеро сбрасывались грунтовые воды и назвали это необходимой мерой.

"При подготовке основания для инженерных сетей в первую очередь осуществляется сброс грунтовых вод. При их наличии проведение каких-либо работ невозможно.

В настоящее время в рамках проекта "Строительство ул. Толе би на участке от ул. Р. Баглановой до пр. Улы дала" ведутся строительно-монтажные работы по устройству сетей водопровода, теплотрассы, ливневой и бытовой канализации для подключения к ним жилых комплексов и соцобъектов. В связи с отсутствием точки сброса грунтовых вод в новом районе компактной застройки (район Нура) сброс осуществлялся в Талдыколь", - говорится в сообщении.

Вокруг системы озёр Талдыколь и прилегающих к ним земель уже долгое время кипят страсти. Споры вокруг столичного озера обострились до такой степени, что на противостояние горожан и акимата вынуждены были обратить внимание в Акорде.

Пока общественники пытались спасти водоём, строители продолжали его засыпать. В декабре 2021 года акимат, чтобы отказать активистам в проведении митинга, обещал организовать цирковое шоу в районе озер. И только после скандала в феврале 2022 года суд приостановил застройку на нескольких участках Малого Талдыколя, а в марте запретил строительство по всему периметру.

Тем не менее в июле 2023 года Верховный суд отказал в требовании установить в зоне Малого Талдыколя водоохранную зону.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/437184
Теги:
Казахстан, экология, активисты
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  