Активисты Казахстана заявили о сливе канализации в озеро Малый Талдыколь

В Общественном объединении SOS Taldykol раскритиковали акимат Астаны за предположительный слив нечистот в столичный водоём, передаёт Ulysmedia.kz. Экоактивисты опубликовали видео, на котором, как они утверждают, запечатлено, как сотрудники ТОО Astana Taza Qala сливали грязную воду в водоем №5(7) на Малом Талдыколе.

По их словам, такие действия происходят регулярно.

"Жители уже месяц массово жалуются на незаконный сброс грязной воды в озеро, от которой массово гибнет рыба и тростник, и вовсю воняет канализацией.

Вот и сегодня под покровом ночи на озере установили дополнительные насосы и в огромном объеме идет сброс вонючей воды в некогда чистый водоем. Также мы зафиксировали в очередной раз, как подрядчики акимата Astana Taza Qala сливают грязную жижу, собранную с улиц левобережья на обочину Ұлы Дала между озерами №5(7) и №4(6)", - написали они.

Экоактивисты посчитали увиденное свидетельством намеренного убийства озера.

"Слова акима о сохранении Малого Талдыколя оказались пустыми обещаниями? Если до этого в арсенале вредителей были варварская засыпка и откачки воды, то сейчас мы наблюдаем, как наиболее сохранившийся водоем №5(7) с водоохранными зонами и полосами незаконно и систематически загрязняют намеренно, сбрасывая в озеро канализационные и ливневые воды", – добавили в SOS Taldykol.

В акимате Астаны на вопрос корреспондента Ulysmedia сообщили, что в озеро сбрасывались грунтовые воды и назвали это необходимой мерой.

"При подготовке основания для инженерных сетей в первую очередь осуществляется сброс грунтовых вод. При их наличии проведение каких-либо работ невозможно.

В настоящее время в рамках проекта "Строительство ул. Толе би на участке от ул. Р. Баглановой до пр. Улы дала" ведутся строительно-монтажные работы по устройству сетей водопровода, теплотрассы, ливневой и бытовой канализации для подключения к ним жилых комплексов и соцобъектов. В связи с отсутствием точки сброса грунтовых вод в новом районе компактной застройки (район Нура) сброс осуществлялся в Талдыколь", - говорится в сообщении.

Вокруг системы озёр Талдыколь и прилегающих к ним земель уже долгое время кипят страсти. Споры вокруг столичного озера обострились до такой степени, что на противостояние горожан и акимата вынуждены были обратить внимание в Акорде.

Пока общественники пытались спасти водоём, строители продолжали его засыпать. В декабре 2021 года акимат, чтобы отказать активистам в проведении митинга, обещал организовать цирковое шоу в районе озер. И только после скандала в феврале 2022 года суд приостановил застройку на нескольких участках Малого Талдыколя, а в марте запретил строительство по всему периметру.

Тем не менее в июле 2023 года Верховный суд отказал в требовании установить в зоне Малого Талдыколя водоохранную зону.