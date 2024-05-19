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Медучреждениям Иссык-Кульской области переданы машины скорой помощи

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В Министерстве здравоохранения КР прошла передача автомашин скорой медицинской помощи организациям здравоохранения Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, ключи от автомашин вручил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

Министр отметил, что президент Садыр Жапаров передал системе здравоохранения семь машин скорой медицинской помощи, одна из которых ранее передана пункту экстренной медицинской помощи села Тамчы, еще три автомашины передаются в ЦОВП Балыкчы, пункту экстренной медицинской помощи в Боомском ущелье и ЦОВП Иссык-Кульского района.

"Передача полностью оснащенных всем необходимым оборудованием автомобилей скорой медицинской помощи - это значимый шаг к улучшению доступности экстренной медицинской помощи для жителей и гостей Иссык-Кульской области. Мы выражаем глубокую благодарность Садыру Жапарову за его всестороннюю поддержку здравоохранения", - подчеркнул Бейшеналиев.


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URL: https://www.vb.kg/437187
Теги:
Иссык-Кульская область, Кыргызстан, больница, Минздрав, скорая помощь, Садыр Жапаров
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