Рынок труда Кыргызстана по состоянию на 1 мая 2024 года

Портал государственной службы занятости населения Кыргызской Республики представил информацию о ситуации на рынке труда в нашей стране на 1 мая 2024 года:

Численность населения республики по оценочным данным на 1 ноября 2023 года составила 7 млн. 141,8 тыс. человек.

Экономически активное население составляет 2712,7 тыс. человек.

Численность занятого населения составляет 2581,1 тыс. человек, число безработных 131,6 тыс. человек.

Уровень общей безработицы 4,9 %.

Уровень официальной безработицы на 1 мая 2024 года по республике составил 2,2%.

Число безработных, состоящих на учете в службе занятости, на 1 мая 2024 года, составило 84,7 тыс. человек.

Численность официально зарегистрированных безработных составила 60,2 тыс. человек.

Количество вакантных рабочих мест, заявленных в службы занятости на 1 мая 2024 года, составило 7359 ед., в их числе преобладал спрос на рабочие специальности. По состоянию на 1 мая 2024 года остались не востребованными 6578 рабочих места и на одно свободное рабочее место претендовало 13 человек.

Численность граждан, обратившихся в службы занятости на 1 мая 2024 года, составила 16317 человека. Из них получили консультации по вопросам законодательства о труде и занятости, о возможности профобучения и переобучения, по выбору профессии 10555 человек. За отчетный период было назначено пособие по безработице 73 безработным гражданам.

Одной из главных задач службы занятости является содействие в трудоустройстве. За отчетный период при содействии службы занятости трудоустроены 3922 безработных граждан.

Кроме того, содействие в трудоустройстве осуществляется путем проведения активных мер на рынке труда.

При росте уровня безработицы и дефицита рабочих мест приоритетным направлением является обучение безработных граждан. Для повышения конкурентоспособности безработных на рынке труда, учитывая потребности рынка труда в рабочей силе определенных профессий, службами занятости на 1 мая 2024 года на профессиональное обучение направлены 2929 безработных граждан.

Обучение безработных граждан проводилось в основном на профессии, востребованные на рынке труда. Это - оператор компьютера, повар, косметолог, парикмахер, маникюрша,визажист, массажист, переводчик, бухгалтер, водитель автомобиля, электрогазосварщик, слесарь-сантехник, швея, портной, пчеловод.

На 1 мая 2024 года в порядке временного трудоустройства на оплачиваемые общественные работы было направлено 2584 безработных граждан.

На 1 мая 2024 года активными мерами на рынке труда (ООР, профобучение) было охвачено 5513 безработных граждан. Пособие по безработице получают 84 безработных граждан.