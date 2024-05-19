Впервые в КР использован нейромонитор при хирургии щитовидной железы

В Кыргызстане открылся Центр эндокринологии и эндокринной хирургии при университетской клинике "Аманат" (Amanat Hospital) международной школы медицины МУК. В этом центре впервые в стране провели операции на щитовидной железе с использованием нейромонитора, что стало значительным прорывом в медицинской практике. В сотрудничестве с ведущей турецкой клиникой Liv Hospital и её специалистом доктором Ахмедом Джэмом Дуралом кыргызские хирурги успешно прооперировали двух пациентов, что открыло новые горизонты для эндокринной хирургии в стране.

"У этого центра хороший статус, он открылся в Бишкеке при университетской клинике "Аманат" (Amanat Hospital) международной школы медицины МУК и, мы сотрудничаем с ведущей клиникой Турции Liv Hospital, где ведущим специалистом по эндокринной хирургии является доктор Ахмед Джэм Дурал, - рассказал к.м.н., ведущим хирургом клиники Расул Султангазиев. - Он прилетел к нам ночью, и мы сразу завели его в операционную. Прооперировали двух пациентов. Сам я занимаюсь эндокринной хирургией уже тридцать один год. Когда мы начинали, то оперировали под местным обезболиванием и поначалу использовали до 20-30 штук зажимов. Осуществляли контроль под местной анестезией. При зажиме просили пациентов говорить "а", а потом отрезали, если был голос. Было трудно остановить кровотечение, до пяти литров крови теряли. Потом очень тяжело в реанимации выхаживали пациентов. С приходом нашего учителя, профессора Хакима Бебезова в 1996 году перешли на 2 зажима. Стало легче и кровопотери стало меньше – до полутора литра при токсическом зобе, а при узловых получалось даже без кровопотери обходиться.

Сейчас уже в течение года мы оперируем ультразвуковым ножом, маленькие зобы – без перевязки и кровотечения. Идеально получается оперировать и по скорости выполнения. Раньше при отсутствии визуализации нервных волокон тяжело получалось оперировать большие зобы. 17 мая впервые в Кыргызстане нами был использован голосовой нейромонитор голосовых связок, который фиксируется заводом-изготовителем прямо на интубационной трубке. Это очень удобно, потому что аппарат даёт нам знать, пережали мы нерв или нет. Для нас и пациентов-зобников – это революционное достижение. Оба случая были тяжелые, у одного из пациентов зоб располагался за грудиной. На данный момент у прооперированных пациентов наблюдается три отличных показателя: хорошие голоса и нет осиплости голоса (они могут даже петь), нет судорожного компонента (а это значит, что паращитовидная железа на месте) и нет попёрхивания в случае, когда принимается жидкость. Мы благодарны нашему турецкому коллеге за проведенный мастер-класс по новому методу лечения. Мы очень успешно протестировали аппарат и теперь продолжим работу самостоятельно. Я думаю, что мы продвинулись не на одну, а сразу на несколько ступеней вверх. У наших граждан теперь нет необходимости выезжать на данное лечение за пределы страны и по финансовой части это обходится гораздо дешевле".

"Операции прошли удачно, и больные чувствуют себя очень хорошо, - поддержал своего коллегу турецкий доктор Ахмед Джэм Дурал. - Это мой второй приезд в Кыргызстан, но операции я проводил здесь впервые и остался очень доволен сотрудничеством с кыргызскими коллегами. В вашей стране мы впервые прооперировали щитовидную железу с помощью нейромонитора. Перед тем, как начать, провели тщательное обследование пациентов, сделали томографию, биопсию - потому не пришлось вскрывать грудную клетку и операции удачно прошли. В Кыргызстане и в Турции люди страдают йододефицитом, поэтому такие болезни у нас встречаются чаще, чем в других странах мира, но в мой стране нет таких тяжелых случаев, потому что пациенты обращаются своевременно. Теперь клиника "Аманат" может выполнять такие операции рутинно. Кроме нейромонитора и другого современного оборудования высокого качества, здесь очень подготовленный персонал. Я рад поделиться своим опытом с кыргызскими хирургами".

Автор: Елена Баялинова