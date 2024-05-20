Впервые Центральную Азию в Исполкоме АФК будет представлять женщина

Представительница Таджикистана Миджгона Махмадалиева избрана членом женского Исполнительного комитета Азиатской футбольной конфедерации (АФК) по Центральному региону. Об этом сообщает пресс-служба АФК.

Выборы новых членов Исполкома АФК состоялись в рамках 34-го Конгресса Азиатской конфедерации футбола.

"От имени азиатской футбольной семьи я хотел бы поздравить госпожу Миджгону Махмадалиеву и господина Чунг Монг Гю [Восточный регион] с их успешным избранием в Исполнительный комитет АФК. Мы с нетерпением ожидаем их неоценимого вклада в ближайшие годы", - отметил президент АФК шейх Салман бин Ибрахим аль Халифа.

Полномочия новых членов будут действовать до 2027 года.

Миджгона Махмадалиева впервые приняла участие в работе Исполкома организации в декабре прошлого года в качестве кооптированного члена от Центральной Азии. Спортивный эксперт, футбольный менеджер Алишер Никимбаев назвал это событие историческим для региона.

"Юрист Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA) стала первой женщиной из нашего региона в Исполкоме АФК. И надо отдать должное коллегам из Таджикистана, которые решились на это выдвижение, не в пример другим федерациям, где мачизм, сексизм и ничем не подкрепленные личные амбиции руководителей не позволяли женщинам претендовать на вакантное место в Исполкоме", - написал Никимбаев в своем ТГ-канале.

Кроме того, как уточняет эксперт, в ходе прошедшего Конгресса АФК состоялось голосование за отмену лимита сроков пребывания на посту президента конфедерации.

"До этого момента президент АФК мог провести на своем посту только три полных срока. Теперь руководить АФК один и тот же человек может вечно. За изменение Устава проголосовали 43 федерации футбола, входящих в АФК. Против - только две - Австралия и Иордания", - пишет Никимбаев.

Действующим президентом организации с 2013 года является представитель Бахрейна шейх Салман бин Ибрахим аль Халифа.

Также Исполком АФК выразил полную поддержку предложению Футбольной ассоциации Палестины о дисквалификации Федерации футбола Израиля, которое будет рассмотрено на конгрессе ФИФА 17 мая.

Источник: Фергана