Чынгыз Эсенгул уулу встретился с министром культуры Таджикистана

Сегодня, 20 мая в городе Ашхабат (Туркменистан) в рамках Международной конференции министров культуры, посвященная к 300-летнему юбилею со дня рождения Махтумкули Фраги заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Чынгыз Эсенгул уулу встретился с министром культуры Республики Таджикистан Матлубахон Сатториен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи стороны подчеркнули, что Кыргызстан и Таджикистан связывают традиционные узы дружбы, которые создают благоприятные условия.

Кроме того, было отмечено, что нужно рассмотреть перспективы активизации культурно-гуманитарного взаимодействия между странами путем проведения встреч руководств двух министерств, организации концертов, гастролей артистов ведущих культурных учреждений, спортивных мероприятий, выставок, обмена визитами молодежных делегаций. Было сказано, что такие шаги благоприятно отразились бы на взаимоотношение двух стран, что несомненно поспособствует сближению народов и укреплению культурных связей.

Стороны выразили надежду в том, что культурно-гуманитарные связи, основанные на исторических узах дружбы народов двух стран, вернутся в прежнее русло и будут только расширяться.