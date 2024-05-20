Погода
$ 88.20 - 88.87
€ 95.35 - 96.35

Чынгыз Эсенгул уулу встретился с министром культуры Таджикистана

100  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 20 мая в городе Ашхабат (Туркменистан) в рамках Международной конференции министров культуры, посвященная к 300-летнему юбилею со дня рождения Махтумкули Фраги заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Чынгыз Эсенгул уулу встретился с министром культуры Республики Таджикистан Матлубахон Сатториен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи стороны подчеркнули, что Кыргызстан и Таджикистан связывают традиционные узы дружбы, которые создают благоприятные условия.

Кроме того, было отмечено, что нужно рассмотреть перспективы активизации культурно-гуманитарного взаимодействия между странами путем проведения встреч руководств двух министерств, организации концертов, гастролей артистов ведущих культурных учреждений, спортивных мероприятий, выставок, обмена визитами молодежных делегаций. Было сказано, что такие шаги благоприятно отразились бы на взаимоотношение двух стран, что несомненно поспособствует сближению народов и укреплению культурных связей.

Стороны выразили надежду в том, что культурно-гуманитарные связи, основанные на исторических узах дружбы народов двух стран, вернутся в прежнее русло и будут только расширяться.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/437210
Теги:
Министерство культуры и туризма, Таджикистан, Туркменистан, сотрудничество, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  