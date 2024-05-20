Спасатели помогли туристке из РФ, получившей травму в ущелье Ала-Арча

Спасатели МЧС помогли туристке из России, получившей травму в ущелье Ала-Арча. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, поступила информация о том, что во время путешествия 60-летняя гражданка Российской Федерации повредила ногу и застряла возле скалы "Разбитое сердце" (Жарылган жүрөк) в ущелье Ала-Арча.

На место выехали спасатели. Они оказали иностранной туристке первую помощь, затем сняли ее с горы и передали сотрудникам "Скорой помощи". В настоящее время состояние иностранной туристки удовлетворительное.