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Спасатели помогли туристке из РФ, получившей травму в ущелье Ала-Арча

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- Назгуль Абдыразакова
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Спасатели МЧС помогли туристке из России, получившей травму в ущелье Ала-Арча. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, поступила информация о том, что во время путешествия 60-летняя гражданка Российской Федерации повредила ногу и застряла возле скалы "Разбитое сердце" (Жарылган жүрөк) в ущелье Ала-Арча.

На место выехали спасатели. Они оказали иностранной туристке первую помощь, затем сняли ее с горы и передали сотрудникам "Скорой помощи". В настоящее время состояние иностранной туристки удовлетворительное.


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URL: https://www.vb.kg/437214
Теги:
МЧС, Россия, травмы, пострадавшие, Помощь
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