Камчыбек Ташиев принял участие в церемонии открытия стадиона в Джалал-Абаде

Президент Кыргызского футбольного союза (КФС) КР Камчыбек Ташиев принял участие в церемонии открытия стадиона "Курманбек" в Джалал-Абаде.

Отметим, стадион "Курманбек" был открыт после полной реконструкции. На стадионе было установлено гибридное поле, оборудованы и обновлены трибуны, рассчитанные на 5 тыс. зрителей и установлена новая система освещения, а также были отремонтированы под трибунные помещения. Работа по реконструкции стадиона была проведена мэрией Джалал-Абада и КФС.

Стадион полностью соответствуют требованиям Азиатской футбольной конфедерации и Международной федерации футбола, что позволит проводить официальные международные игры и турниры. Еще одна особенность стадиона "Курманбек" в том, что данный футбольный объект станет первым в стране, где будет установлена система видеопомощи арбитрам (VAR). Между тем, установленная система освещения в 1600 люкс позволит проводить матчи в вечернее время.

Источник: Кабар