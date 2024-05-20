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MEGA поздравила кыргызстанок с Днем матери

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19 мая в Кыргызстане отметили один из самых светлых и теплых праздников - День матери. MEGA как социально ответственная компания в преддверии праздника поздравила многодетных мам.

Первой поздравления от государственного оператора сотовой связи получила Тынаркул Айдаралиева, имеющая звание "Баатыр Эне". Женщина родила и воспитала 8 детей. Сейчас она на заслуженном отдыхе, у нее 23 внука и двое правнуков.

Далее сотрудники компании навестили мать 9 детей - Дуйшонбиеву Астру и Гульнару Фаткулину, у которой шестеро детей, 18 внуков и трое правнуков. Всю свою трудовую жизнь она проработала оператором-связистом.

Также MEGA побывала в живописном уголке Иссык-Кульской области, где расположился детский дом "Мээрим булагы" в гостях у Гулнары Дегенбаевой, ставшей мамой для 157 ребят.

"День матери – один из самых теплых праздников, посвященный самым близким и дорогим сердцу людям – нашим мамам. Великая и святая материнская любовь с колыбели согревает и оберегает нас, помогает преодолевать жизненные невзгоды, надеяться, верить в успех. И не важно, сколько нам лет – мамино доброе слово, её ласковый взгляд, мудрый совет нужны и ребенку, и взрослому", - отметили в компании.


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URL: https://www.vb.kg/437221
Теги:
#MegaCom, PR
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