MEGA поздравила кыргызстанок с Днем матери

19 мая в Кыргызстане отметили один из самых светлых и теплых праздников - День матери. MEGA как социально ответственная компания в преддверии праздника поздравила многодетных мам.

Первой поздравления от государственного оператора сотовой связи получила Тынаркул Айдаралиева, имеющая звание "Баатыр Эне". Женщина родила и воспитала 8 детей. Сейчас она на заслуженном отдыхе, у нее 23 внука и двое правнуков.

Далее сотрудники компании навестили мать 9 детей - Дуйшонбиеву Астру и Гульнару Фаткулину, у которой шестеро детей, 18 внуков и трое правнуков. Всю свою трудовую жизнь она проработала оператором-связистом.

Также MEGA побывала в живописном уголке Иссык-Кульской области, где расположился детский дом "Мээрим булагы" в гостях у Гулнары Дегенбаевой, ставшей мамой для 157 ребят.