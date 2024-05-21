В Кыргызстане запускается новый социальный проект "Накопительная ипотека"

Государственная ипотечная компания совместно с "РСК Банк" по инициативе Президента страны разрабатывает новый социальный проект "Накопительная ипотека". Об этом сообщает пресс-служба ГИК КР.

По данным пресс-службы, уже подписан договор о сотрудничестве.

"Проект направлен на повышение доступности государственной жилищной программы и обеспечение жильем население страны. Он призван установить самые выгодные и легко доступные условия ипотеки в Кыргызстане для граждан, как проживающих в стране, так и работающих зарубежом.

Основные преимущества "Накопительной ипотеки" - самые выгодные процентные ставки и легкость оформления.

Доступность получения кредита упрощена посредством возможности накопить на жилье на гибких условиях, прозрачно и с государственной гарантией. А также упрощен порог получения ипотеки.

Первоначальный взнос - 30% от стоимости недвижимости- гражданин накапливает в банке, ежемесячно по графику пополняя накопительный счет, системное пополнение которого и будет одним из основных факторов, подтверждающих вашу кредитоспособность.

Далее, банк выдает ему кредит под 10% годовых на 5 лет в размере 20% от стоимости жилья без залогового обеспечения. Оставшиеся 50% заемщик получает под 8% в ГИК на 15 лет.

Официальный запуск социального ипотечного проекта планируется к осени 2024 года. В связи с этим Национальным банком КР будет актуализироваться законодательная база по поручению Президента Садыра Жапарова, Госипотечная компания и "РСК Банком" - дорабатываться бесшовное цифровое решение для получения ипотеки".