Глава "Кумтора": Мы призываем граждан участвовать в экологических акциях

Президент закрытого акционерного общества "Кумтор Голд Компани" Алмазбек Барыктабасов дал старт акции "Экосезим", в рамках которой сотрудники предприятия высадили 332 саженцев деревьев в урочище Каркыра, расположенное в Иссык-Кульской области.

Президент компании в интервью vb kg отметил, что мероприятие проходит в рамках национальной кампании "Жашыл мурас".

"Сегодня в урочище Каркыра стартует экологическая акция "Экосезим", в рамках которой мы будем проводить очень много мероприятий и которая является составной частью национальной акции "Жашыл Мурас". В последнее время мы видим, что экология, в целом, на планете меняется. Мы видим, как быстро и необратима меняется экосистема нашей планеты. Изменение климата, сокращение лесов, засуха - все это результат активной деятельности человека. Радует, что мировое сообщество наконец-то пришло к осознанию пагубности продолжения политики потребления и необходимости принятия решительных мер по сохранению окружающей среды. "Кумтор Голд Компани" не остался в стороне от происходящих процессов по минимизации вреда, наносимого природе.

К сегодняшней акции наша компания профинансировала покупку более 300 тысяч саженцев, которые мы сами высаживаем на площади размером 300 га территории урочища Каркыра", - сказал он.

Алмазбек Барыктабасов отметил, что для достижения поставленных целей в августе 2022 года в городе Токмок запущен завод по переработке и восстановлению автомобильных шин, а также поддержан проект по переработке пластиковой тары в селе Саруу.

"Также в наших планах полный отказ от использования полиэтиленовых пакетов на руднике. Сегодня же в рамках национальной кампании "Жашыл мурас", инициатором которой является Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, мы участвуем в высадке нескольких сотен саженцев деревьев в одном из красивейших мест республики, - долине Каркыра. "Кумтор Голд Компани" призывает всех неравнодушиях граждан присоединяться к нам и активно участвовать в экологических акциях, направленных на сохранение природы для будущих поколений", - добавил глава компании.