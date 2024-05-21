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Садыр Жапаров принял участие в открытии аэропорта в Таласе

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Президент КР Садыр Жапаров сегодня, 21 мая, в ходе своего рабочего визита в Таласскую область принял участие в торжественном открытии аэропорта в городе Талас.

В своем выступлении перед жителями и гостями города глава государства обозначил, что открытие аэропорта "Талас" открывает новую страницу в истории Кыргызстана. После длительного перерыва в работе аэропортов в регионах страны, правительство совместно с международным аэропортом "Манас" предприняло решительные меры по возобновлению авиасообщения. Аэропорт в Таласе стал первым значимым результатом этой работы.

Садыр Жапаров отметил, что аэропорт "Талас", построенный в 1979 году для эксплуатации самолетов и вертолетов, не работал после распада Советского Союза, в последующем взлетно-посадочная полоса была вовсе закрыта из-за необходимости полной реконструкции и устаревания искусственных покрытий аэродрома.

Как подчеркнул президент, благодаря совместным усилиям Кабинета Министров страны и международного аэропорта "Манас", проект реконструкции аэропорта "Талас" был успешно реализован. За год удалось восстановить аэродром, обеспечив его соответствие международным стандартам. Новый аэровокзал с пропускной способностью 100 человек в час и модернизированная взлетно-посадочная полоса стали основными элементами обновленного аэропортового комплекса.

Глава государства отметил, что открытие аэропорта в Таласе – это не просто инфраструктурное достижение, но и символ стремления страны к развитию и росту. Этот шаг способствует дальнейшему развитию страны, укреплению государственности, сближению народа, открывает новые возможности для развития экономики, предпринимательства и туризма, а также поможет укрепить отношения с соседними странами.

Он также обратил внимание на то, что проект по возрождению аэропортов Кыргызстана не ограничивается только Таласом. Так, в настоящее время ведется активное строительство аэровокзальных комплексов международных аэропортов "Каракол" и "Тамчы". Работы по строительству аэродрома областного аэропорта "Нарын" полностью завершены, идет ремонт взлетно-посадочной полосы. Завершается реконструкция взлетно-посадочных полос аэропортов "Казарман", "Кербен" и "Баткен". Международный аэропорт "Баткен" уже принимает рейсы из различных мест. Кроме этого, впервые международный аэропорт "Манас" приобрел самолеты Q-400 для обеспечения потребностей внутренних авиаперевозок.

Садыра Жапаров в своей речи добавил, что с поддержкой со стороны народа и благоприятной обстановкой в стране, достижение всех поставленных целей станет реальностью. В заключение Президент выразил пожелание, чтобы новый аэропорт в Таласе стал не только удобным пунктом для пассажирских и грузовых перевозок, но и платформой для развития новых связей и возможностей.


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URL: https://www.vb.kg/437234
Теги:
аэропорт, Таласская область, Садыр Жапаров
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