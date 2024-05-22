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Молодежь КР может бесплатно пройти обучение в Академии креативных профессий

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- Назгуль Абдыразакова
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Общественный Фонд "Жандан Креатив" при поддержке посольства США в Кыргызской Республике приглашает людей в возрасте 16-35 лет, желающих принять участие в образовательном проекте "Академия креативных профессий". Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, основная цель проекта - развитие и обучение молодых и творческих людей, проживающих в регионах, а также доступное образование для людей с инвалидностью. Первый проект Академии был запущен в октябре 2020 года. В течение трех лет было подано 8573 заявок, среди которых более 1300 заявителей прошли обучение. Молодые люди с семи регионов страны прошли обучающие курсы по направлениям: "Графический дизайн", "Digital marketing", "Видеопродакшн", "Web-разработка" и "Контент менеджмент". В конце каждого учебного проходили финальные мероприятия, где лучшие выпускники презентовали свои дипломные работы и получили призы на конкурсной основе.

На наших курсах предоставляется синхронный перевод с русского на кыргызский и обратно, также на уроках всегда присутствует сурдопереводчик. Также была внедрена платформа Codify, куда загружаются все записанные уроки на двух языках, а также дополнительные видео-уроки от наших менторов. Наши студенты могут повторно просматривать уроки, сдавать проекты и домашние работы в личном кабинете на платформе. До запуска курса проводятся курсы по компьютерной грамотности для наших студентов, записи которых также хранятся на платформе Codify. В рамках курса, эксперты проводят мастер-классы по подготовке резюме, портфолио, а также проводят подготовку к интервью с работодателями посредством тренинга. Приглашенные эксперты из Кыргызстана и США проводят мастер классы по теме курсов.

Академия креативных профессий управляется Общественным фондом "Жандан Креатив" посредством гранта от Посольства США в Кыргызской Республике.

В этом году в Академии стартует четвертый учебный год. Обучающие курсы пройдут по 2 направлениям на русском и кыргызском языках:

1 курс - Графический дизайн – май - июль 2024.

2 курс – SMM (Social media marketing) – август - октябрь 2024.

Для того, чтобы стать участником проекта необходимо пройти 3 этапа отбора:

✔ 1 этап – Подать заявку заполнив анкету. Ссылка на анкету: https://goo.su/fPo8B или на сайте академии www.creative-academy.kg. Заполните анкету, отвечая на вопросы максимально подробно – это позволит лучше понять Вашу мотивацию к обучению.

✔ 2 этап – Личное интервью по телефону с региональным координатором.

✔ 3 этап – Регистрация студента, получение уведомления от регионального координатора и последующие процедуры.

В проекте могут принять участие:

● Люди в возрасте от 16 до 35 лет

● Люди с инвалидностью в возрасте от 16 до 35 лет

● Участники должны являться гражданами Кыргызстана и проживать на территории Кыргызстана на момент обучения.

В проекте могут принять участие жители всех 7 областей Кыргызской Республики:

● Ошская область

● Джалал-Абадская область

● Нарынская область

● Таласская область

● Чуйская область

● Иссык-Кульская область

● Баткенская область

Что необходимо для обучения:

● Наличие собственного компьютера или ноутбука. Людям с инвалидностью можем предоставить ноутбук на время обучения, если нет в наличии.

● Базовые навыки работы на компьютере.

● Возможность подключения к интернету.

● Телефон на базе смартфон.

● Желание учиться и развиваться в новой профессии.

● Занятость 2 часа 3 три раза в неделю - по понедельникам, средам и пятницам с 16:00 до 18:00 на протяжении трех месяцев курса.

● Дополнительно время на выполнение домашних заданий.

Количество мест ограничено.

По завершению курса участники получат сертификаты, а самые активные выпускники будут приглашены на финальное мероприятие четвертого учебного года в г. Бишкек для участия в конкурсе дипломных работ.

Контактная информация о проекте:

Менеджер проекта +996 707 181 081

Наш сайт: www.creative-academy.kg

https://www.facebook.com/creative.academy.kg

https://www.instagram.com/creative.academy.kg

https://wa.me/996707181081

https://t.me/academy_creative_kg


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URL: https://www.vb.kg/437235
Теги:
молодежь, Кыргызстан
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