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Мелис Тургунбаев принял участие в Стамбульском диалоге о развитии - 2024

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Министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики Мелис Тургунбаев принимает участие в форуме "Стамбульский диалог о развитии – 2024".

Выступая, на мероприятии министр подчеркнул решимость Кыргызстана бороться с изменением климата и продвигать устойчивое развитие. Также отметил, что Кыргызстан, будучи одной из наиболее уязвимых к изменению климата горных стран, активно стремится к низко углеродной трансформации. Важной частью этой работы является Национальный вклад в сокращение эмиссии парниковых газов (ОНУВ), который направлен на достижение климатических целей к 2030 году.

Для успешной реализации этих инициатив Кыргызстан нуждается в значительном международном финансовом содействии. Общая стоимость митигационных и адаптационных мер составляет около 11 миллиардов долларов США, из которых 63% необходимы в виде международной помощи. Основные направления работы включают энергетику, сельское и лесное хозяйство, где сосредоточен значительный митигационный потенциал.

Перечисляя проводимую работу в данной отрасли М.Тургунбаев объявил о разработке Национальной адаптационной программы (НАП) и Концепции достижения углеродной нейтральности к 2050 году. Подчеркнул важность климатического финансирования для ускорения этих преобразований и призвал международное сообщество к активному сотрудничеству.

Одним из ключевых моментов выступления стало представление инициативы Кыргызстана по созданию глобального диалога "Горы и климат" в рамках РКИК ООН и приглашение к сотрудничеству стран-участников.

Завершая свое выступление, М. Тургунбаев отметил что,"В настоящее время от финансовых ресурсов и продуманных инвестиционных решений будет зависеть, создадим мы или разрушим благосостояние и потенциальные пути к процветанию. Противодействие глобальным вызовам изменения климата несомненно требует совместных усилий на всех уровнях. Это задача, которую мы не можем решить в одиночку. Мы с каждым днем все больше убеждаемся в эффективности и хорошей результативности мобилизации ресурсов и сил и интеграции усилий международных организаций, частного сектора и правительств для противодействия последствиям изменения климата", - заключил министр Мелис Тургунбаев.

Важная информация: Инициатива глобального диалога "Горы и климат" соответствует принятой по инициативе Кыргызской Республики 14 декабря 2022 года Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Устойчивое горное развитие", в соответствии с которой 2023–2027 годы провозглашены Пятилетием действий по развитию горных регионов, с целью придать новый импульс усилиям международного сообщества, направленным на решение задач и проблем горных стран.

"Пятилетие действий" - это лучшая возможность привлечь партнеров и страны-доноры к содействию развитию горных районов и, следовательно, внести свой вклад в реализацию Повестки дня на период до 2030 года.

Горные территории занимают около 27% земной поверхности и играют решающую роль в обеспечении продовольственной безопасности, благополучия свыше миллиарда горных жителей и предоставлении водных ресурсов для многих регионов. Ледники Кыргызстана служат источником воды для стран Центральной Азии.


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URL: https://www.vb.kg/437236
Теги:
Турция, экология, Кыргызстан
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