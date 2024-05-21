Глава МИД Пакистана совершит кратковременную остановку в Кыргызстане

По завершении очередного заседания Совета министров иностранных дел Шанхаской организации сотрудничества в Астане по пути в Исламабад заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Исламской Республики Пакистан Мохаммад Исхак Дар совершит кратковременную остановку в городе Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

В Бишкеке министр Мохаммад Исхак Дар намерен посетить граждан Пакистана, получающих соответствующее лечение в медицинских учреждениях КР. Кроме того, состоятся рабочие встречи представителей кабинета министров и МИД КР с ним.