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Глава МИД Пакистана совершит кратковременную остановку в Кыргызстане

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- Карыпбай кызы Толгонай
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По завершении очередного заседания Совета министров иностранных дел Шанхаской организации сотрудничества в Астане по пути в Исламабад заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Исламской Республики Пакистан Мохаммад Исхак Дар совершит кратковременную остановку в городе Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

В Бишкеке министр Мохаммад Исхак Дар намерен посетить граждан Пакистана, получающих соответствующее лечение в медицинских учреждениях КР. Кроме того, состоятся рабочие встречи представителей кабинета министров и МИД КР с ним.


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URL: https://www.vb.kg/437237
Теги:
МИД, Пакистан, студенты, Кыргызстан
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