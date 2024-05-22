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Месопотамский экспресс: новый популярный туристический маршрут Турции

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Хотите исследовать потрясающую красоту Турции на поезде? Весенние месяцы, когда природа просыпается и преображает каждый уголок Турции в завораживающие пейзажи, идеальны для таких путешествий. Месопотамский Экспресс – это один из новейших туристических железнодорожных маршрутов Турции, позволяющий туристам получить незабываемые впечатления.

Месопотамский экспресс, начинающийся в Анкаре, столице Турции, и заканчивающийся в Диарбекире, сердце юго-востока, предлагает уникальное путешествие длиной 1051 километр. Это позволяет пассажирам исследовать знаковые города Анатолии и восхитительные пейзажи, а также насладиться длительными остановками в определенных местах.

Месопотамский Экспресс преодолевает 1051 километр от Анкары, столицы Турции, до Диарбекира, сердца юго-востока, предоставляя пассажирам уникальный опыт путешествия. Пассажиры Месопотамского Экспресса могут исследовать знаковые города Анатолии и увлекательные пейзажи по пути, с длительными остановками в определенных точках. Путешествие от Анкары до Диарбекира занимает всего 24 часа, проходя через Кайсери, Сивас, Малатью, Элазиг и Бингёль. Маршрут включает трехчасовые остановки в Кайсери и Малатье и четырехчасовую остановку в Элазиге, давая гостям время отдохнуть и исследовать уникальную архитектуру городов и восхитительные местные блюда. Поезд вмещает 180 пассажиров, имеет 9 спальных вагонов и один вагон-ресторан. В купе имеются холодильник, освещение и отопление, туалет и шкаф для хранения.

Уникальный маршрут по культурным путям Анатолии

Кайсери, расположенный у подножия горы Эрджиес и являющийся одной из остановок маршрута, видел множество цивилизаций с эпохи хеттов. В центре города можно увидеть средневековый замок и укрепления, а также различные памятники сельджукской эпохи, включая Дёнер Кюпбет, Великую мечеть и медресе Гевхер Несибе, где расположен музей цивилизации сельджуков. Кроме того, знаменитая кухня города, особенно "манты", предоставляет уникальный местный опыт.

Малатья, еще одна остановка экспресса, является перекрестком торговли и культурного обмена между Месопотамией и Анатолией, как в истории, так и сегодня. Курган Арслантепе, внесенный в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, доказывает историческое наследие города. Во время остановки пассажиры могут увидеть исторические здания города, такие как Старая Малатья Улу мечеть, а также городские стены, купить изделия ручной работы из меди на Кузнечном базаре и попробовать местные абрикосы на рынке Шире.

Элазиг, следующая остановка маршрута, на протяжении веков был центром веры, культуры и здравоохранения благодаря своему расположению на торговых путях. Замки, базары, мечети и бани украшают этот древний город, родину рек Евфрат и Тигр, являясь немыми свидетелями славных времен. Обязательные для посещения достопримечательности города включают замок Харпут, церковь Девы Марии, одну из старейших культовых построек Анатолии, и историческую мечеть Харпут Улу Джами.

Диярбакыр: Древний город Месопотамии

Месопотамский Экспресс доставляет гостей в Диярбакыр, сердце месопотамской культуры, после увлекательного путешествия, наполненного уникальными впечатлениями. Диярбакыр, где зарождались и развивались важнейшие шаги в истории цивилизации благодаря общей культуре 33 цивилизаций, ждет, чтобы быть открытым со своим бесконечным разнообразием: от архитектуры до кухни, от традиционных искусств до оригинальной городской жизни. После завтрака в историческом хане Хасан Паша в городе, стоит посетить стены Диярбакыра и культурный ландшафт садов Хевсел, включенные в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Другие достопримечательности города – Великая мечеть, мечеть Пророка Сулеймана, археологический музей Ичкале, замок Зерзеван и храм Митры. В городе также можно увидеть район Эгиль, известный своим замком, ханами, церквями и мечетями, а также мост Он Гёзлю (мост через Диджле/Десятиглазый мост) и мост Малабади. Перед отъездом из Диарбекира обязательно попробуйте фаршированные ребрышки и десерт бурма кадайф. Также стоит послушать денгбежей – эпических рассказчиков, которых можно считать современными Гомерами.


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URL: https://www.vb.kg/437240
Теги:
Турция
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