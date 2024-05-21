МВД задержан подозреваемый в избиении иностранцев около рынка Дордой

Оперативниками ГУУР МВД задержан подозреваемый в избиении иностранных граждан около рынка Дордой, сообщает пресс-служба ведомства.

Министерством внутренних дел КР проводятся оперативно-розыскные мероприятия в рамках уголовного дела, возбужденного в связи с событиями, имевшими место в ночь на 18 мая в Бишкеке.

По данному факту Следственной службой ГУВД Бишкека возбуждено уголовное дело по ст. 278 ч.1 (Массовые беспорядки), ст.280 (Хулиганство) УК Кыргызской Республики.

Задержан один из подозреваемых, который избивал иностранных граждан. Более того, он развозил людей к местам проживания иностранцев.

С 18 мая 2024 года в социальных сетях стала распространяться видеозапись с избиением иностранных граждан. На видео запечатлено, как неизвестный парень азиатской внешности в возрасте примерно 20-25 лет, одетый в бежевую кофту с капюшоном наносит удары указанным руками и ногами по лицу и другим частям тела.

По установленным данным указанный факт произошел 18 мая ранним утром. Четверо неизвестных лиц азиатской внешности ворвались в дом, расположенный недалеко от рынка Дордой, где нанесли телесные повреждения иностранным гражданам. После этого злоумышленники скрылись в неизвестном направлении.

Оперативно-следственные мероприятия по данному факту осуществляли сотрудники ГУУР МВД. При просмотре записей с камер видео наблюдения, расположенных в квадрате указанного нападения, было установлено, что четверо нападавших лиц приехали на автомашине марки "Мерседес-Бенц Спринтер" темного цвета 18 мая в 04 часа утра.

В ходе дальнейших мероприятий установлена автомашина марки "Мерседес-Бенц Спринтер", зарегистрированная на жителя Иссык-Кульской области. Выяснилось, что за рулем указанной автомашины был гражданин Жекшенбеков Азат 1999 года рождения, уроженец Иссык-Кульского района, проживающий в Бишкеке, являющийся работником мебельного цеха.

Задержанный водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Автомашина Мерседес-Бенц Спринтер поставлена на стоянку.

В настоящее время расследование продолжается, принимаются меры по установлению что и задержанию других лиц, причастных к противоправным деяниям".