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Ташиев напутствовал сборную Кыргызстана по боксу перед важным турниром

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- Бакыт Басарбек
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Председатель ГКНБ КР и вице-президент Национальной федерации бокса Камчыбек Ташиев провел встречу со сборной Кыргызстана по боксу, которые выступят на лицензионном олимпийском турнире в Бангкоке 24 мая этого года. В данном турнире представлять нашу республику поедут 6 спортсменов, сообщает пресс-служба ведомства.

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев пожелал успехов национальной сборной в получении лицензии на Олимпиаду и призвал быть стойкими. Он отметил, что если у каждого кыргызского спортсмена будет крепкая любовь к Родине, если он будет много работать и не будет сдаваться, то обязательно одержит победу. Также отметил, что руководство страны также придает спортсменам особое значение и всесторонне создает условия для получения результата.

В свою очередь, спортсмены и тренеры поблагодарили президента страны и вице-президента Национальной федерации бокса за поддержку и пообещали впредь высоко нести флаг страны и приложить все усилия для завоевания призовых мест.


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URL: https://www.vb.kg/437242
Теги:
бокс, Кыргызстан, Камчыбек Ташиев
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