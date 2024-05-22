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Министерство юстиции прекращает лицензии для 976 адвокатов Кыргызстана

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Министерство юстиции проводит работу по систематизации, актуализации и инвентаризации данных о статусе адвокатских лицензий, в соответствии положениями Закона "Об Адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности", сообщает пресс-служба ведомства.

К прекращению рассмотрены 976 лицензий на право существления адвокатской деятельности, в которые входят как действующие, так и приостановленные адвокатские лицензии.

В процессе инвентаризации также изучаются вопросы соблюдения требований положений Закона Кыргызской Республики "Об Адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности", в т.ч. возможные факты нарушений статей 2(1), 23(2), 26(1), вопросы соблюдения этики адвокатской деятельности и других требований законодательства Кыргызской Республики.

Со списком адвокатов, в отношении которых проводятся указанные работы, можно ознакомиться здесь.


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URL: https://www.vb.kg/437245
Теги:
Министерство юстиции, Кыргызстан, адвокат
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