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Кыргызстанцы могут отправлять сообщения о нарушениях ПДД прямо на улице

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Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения ввело в эксплуатацию круглосуточный контактный WhatsApp номер (0777) 102-102 для прямого приема обращений граждан.

Отныне, в случае, если наши граждане увидят неправильные парковки автомашин в неположенных местах, заторов на дорогах, ДТП с пьяными водителями и других нарушений правил дорожного движения, можно будет снять и отправить фото и видео прямо на этот номер.

Направленные обращения граждан рассматриваются сотрудниками на месте и пересылаются гражданину, направившему повторное обращение, с принятием соответствующих мер.


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URL: https://www.vb.kg/437246
Теги:
Кыргызстан, ГУОБДД
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