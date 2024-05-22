Кыргызстанцы могут отправлять сообщения о нарушениях ПДД прямо на улице

Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения ввело в эксплуатацию круглосуточный контактный WhatsApp номер (0777) 102-102 для прямого приема обращений граждан.

Отныне, в случае, если наши граждане увидят неправильные парковки автомашин в неположенных местах, заторов на дорогах, ДТП с пьяными водителями и других нарушений правил дорожного движения, можно будет снять и отправить фото и видео прямо на этот номер.

Направленные обращения граждан рассматриваются сотрудниками на месте и пересылаются гражданину, направившему повторное обращение, с принятием соответствующих мер.