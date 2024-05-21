Египет – популярная страна для разного отдыха

Туры в страну фараонов сохраняют лидерские позиции на рынке. Отдых может быть очень разнообразным: от погружения в исторические прелести до дайвинга по Красному морю. Страна настолько ориентирована на туристов, что готова предложить и бюджетный отдых и премиальные условия пребывания.

Чтобы узнать стоимость путевки в Египет, достаточно выбрать надежное турагентство и ознакомиться с условиями, которые оно предлагает. Даже на сайте можно узнать детальное описание, фотографии гостиницы, а если остаются вопросы, то связаться с менеджерами агентства.

Какие возможности открывает туристам Египет?

Учитывая природные особенности и развитую туристическую инфраструктуру можно:

Нежиться на пляже, загорать и купаться, посещать аквапарки и развлечения. Заниматься дайвингом в Красном море. Есть все необходимое: от разработанных маршрутов до аренды снаряжения. Ездить на экскурсии к легендарным историческим локациям, познавать секреты древних цивилизаций. Сафари по песчаным долинам: на автомобиле, верблюдах, квадроциклах. Активный отдых: виндсерфинг, водные лыжи, кайтбординг.

Курорты Египта, которые открыты туристам

Шарм-эль-Шейх. Современное место на Синайском полуострове с белоснежными пляжами, разнообразными вариантами размещения и развлечений. Погода позволяет отдыхать круглый год, даже заниматься дайвингом. Есть все необходимое, чтобы весело провести отпуск, отдохнуть семьей и даже с маленькими детьми. Хургада известна своим мягким климатом. Предлагает активно провести время, попробовать водные виды спорта. Найдутся подходящие варианты и для семейного отдыха, и для молодежных развлечений. Эль-Гуна отлично подходит для пар и новобрачных. Здесь царит особая романтическая атмосфера, предлагают удобное размещение в уютных домиках со всем необходимым для приятного отдыха. Марса-Алам дает провести классический пляжный отпуск, заняться активными видами спорта, изучить местную флору и фауну. Можно даже увидеть морских обитателей вблизи берега. [b]Сафага[/b] предлагает лечебные процедуры при проблемах с кожей и опорно-двигательным аппаратом.

От чего зависит стоимость путевки?

Первое, что определяет бюджет отдыха – время года. Зима – это высокий сезон в Египте, когда тепло и комфортно. Спрос на путевки растет, а вместе с ним и цены. Гостиница и условия размещения. Влияет сразу несколько параметров: от категории отеля до режима питания. Длительность тура. Хоть общая сумма растет пропорционально дням в поездке, но в пересчете, чем дольше длится тур, тем дешевле суточное пребывание. Услуги, которые включены. Проживание в отеле и завтрак обойдутся дешевле, чем отдых со всеми удобствами: от трансфера до экскурсий. Валютный курс. Даже если оплата проводится в национальной валюте, то ценник будет зависеть от курса валют. Это связано с тем, что бронирование и все остальные услуги будут привязаны к конвертируемым валютам.

Каждый турист может сделать отдых выгоднее, если воспользуется горящими турами. Это предложения, что не уступают по качеству, но обходятся значительно дешевле.