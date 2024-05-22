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Пограничники отказали во въезде в РФ "крупным миллиардерам" из "Талибана"

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Российские пограничники отказали во въезде нескольким представителям официальной делегации "Талибана"*, которые приехали на международный экономический форум "Россия - Исламский мир: KazanForum 2024" по приглашению Торгово-промышленной палаты Татарстана. Об этом сообщает ИА "Фергана" со ссылкой на Тelegram-канал Mash.

Делегация талибов из 13 человек прибыла в московский аэропорт Шереметьево и пошла на пересадку до Казани. Однако на пограничном контроле несколько представителей делегации не смогли внятно назвать цель визита, и их без объяснения причин оставили в стерильной зоне аэропорта до выяснения обстоятельств, где они пробыли неделю, так и не попав на форум.

Как пишет Mash, в составе делегации талибов, которую возглавлял заместитель Торгово-промышленной палаты Афганистана, были "крупные миллиардеры, которые хотели вложить несколько миллионов долларов в экономику Татарстана". Как получилось, что "миллиардеры" просидели в московском аэропорту целую неделю, авторы поста не уточняют, как и не называют имена бизнесменов. Назван лишь Харфи Мухаммад, который представлен как заместитель главы ТПП Афганистана. Его тоже не выпустили из аэропорта.

По всей видимости, эта ситуация не смутила новое афганское правительство, поскольку талибы уже забронировали площади для участия в Международном экономическом форуме "Россия - исламский мир: KazanForum 2025".

*Организация признана террористической и запрещена в КР и многих других странах


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URL: https://www.vb.kg/437249
Теги:
Россия, форум, Талибан
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