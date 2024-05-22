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В Москве пройдет чемпионат по игре "Камень, ножницы, бумага"

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Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк во вторник, 21 мая, заявил, что в столице планируется провести чемпионат по игре "Камень, ножницы, бумага", сообщает РИА "Новый День".

В ходе общения с журналистами Немерюк сказал: "Одна из самых любимых детьми и взрослыми игр "Камень, ножницы, бумага", конечно, шутливая, но мы планируем в этом году в рамках проекта "Лето в Москве" провести целый настоящий чемпионат по ней. Несмотря на шутливость игры, призовые победителю осенью будут вручены вполне серьезные".

https://newdaynews.ru/sports/827591.html


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URL: https://www.vb.kg/437250
Теги:
Москва
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