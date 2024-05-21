Париж-2024: Олимпиада под прицелом автоматов?

Ещё совсем недавно (по историческим меркам) мировой столицей расизма и ксенофобии считалась Претория – главный город ЮАР. Однако в последние годы эта "корона" перешла к Парижу. Здесь регулярно совершаются преступления на расовой почве, а в адрес гостей "не той национальности" звучат угрозы и оскорбления.

Так, мэр французской столицы Анн Идальго в марте официально заявила, что "спортсменам из России и Белоруссии не будут рады в Париже". Напомним: в июле-августе здесь пройдут 33-и Олимпийские игры. Пьер Де Кубертен, который ратовал за дружественный и равноправный дух Олимпиады, наверное, сделал кульбит в гробу.

Что стоит за словами 64-летней чиновницы-расистки? Может, вооружённые автоматами жандармы будут арестовывать русских и белорусских атлетов прямо на улице? Или им не выделят места в олимпийской деревне? Или вместо круассанов станут давать на завтрак прокисшую гречневую кашу?. Эту тему мадам Идальго теперь старательно обходит. Как не распространяется она и по поводу вопросов безопасности двухмиллионного города, которому летом предстоит принять спортсменов и болельщиков со всех континентов.

А между тем вопросы безопасности и обеспечения одинаковых прав людям всех национальностей стоят здесь весьма остро. В 2023 году газета "Либерасьон" опубликовала расследование, связанное с многочисленными нарушениями, которые французские работодатели совершают в отношении рабочих-мигрантов. На стройку и на грязные производства местные капиталисты предпочитают нанимать тех, кто въехал в страну нелегально, бесправных африканцев и азиатов заставляют трудиться за гроши. Издание приводит примеры, когда нещадная эксплуатация "шерпов" становилась причиной смерти работников.

Инциденты на фоне расизма стали в Париже нормой. Не так давно страну сотрясали манифестации, спровоцированные убийством полицейскими 17-летнего алжирца. Избиение протестующих, применение против них водомётов и слезоточивого газа, пытки подозреваемых – это не пересказ сюжета голливудского фильма, а ежедневные будни французской жандармерии. В этой связи издание "Рейтерс" написало, что "в основе беспорядков, сотрясающих расово смешанные рабочие кварталы французских городов, лежат примеры системного расизма со стороны полиции". Однако, ни госпожа Идальго, ни господин Макрон не замечают фактов ксенофобии у себя под носом, они любят рассуждать лишь о чужих "грехах". Например, о грузинских – Эммануэль Макрон собирается в ближайшее время съездить в Грузию, чтобы поучить тамошних политиков "настоящей демократии".

Но колоссальные проблемы французов в области безопасности и равноправия очевидны уже для всего мира. Например, в начале мая в Совете ООН по правам человека прошла дискуссия, на которой ряд стран призвал Париж "активизировать усилия по борьбе с расовой ненавистью, насилием и дискриминацией". А делегат из Китая и вовсе прямо указал на рост в стране галлов ксенофобских настроений. Другими словами, представители значительной части государств выразили опасение за своих спортсменов, которым предстоит выступать на Олимпиаде.

Особенно нервничает Израиль. В Париже регулярно проходят пропалестинские демонстрации, симпатии к арабам во Франции очень сильны. Между прочим, на каждого католика здесь приходится один мусульманин и, как ожидается, количество последователей учения Пророка Мохаммеда во Франции скоро достигнет отметки в 8,5 миллионов человек. Среди этих людей мало кто "топит" за еврейское государство, убившее в секторе Газа 35 тысяч палестинцев. А значит, в ходе Игр можно ожидать любых неожиданностей. Вроде тех, что случились на Мюнхенской олимпиаде 1972 года, когда погибли 11 членов израильской сборной.

Рыба, как известно, гниёт с головы. Высокомерие в адрес "наприехвших" нередко исходит из высших политических кругов Пятой республики. Ведущий американской телепередачи "Дэйли Шоу" Тровер Ноа обратил внимание на двойные стандарты французских политиков, лицемерно восхищавшихся чернокожими футболистами, выигравшими для страны чемпионат мира по футболу.

– Когда они (мигранты) без работы и близки к криминалу, это мигранты из Африки. Когда они выигрывают чемпионат мира, это французы и только французы, – констатировал Тровер Ноа.

Исходя из всего сказанного, сам собой напрашивается вывод: 33-я летняя Олимпиада может стать самой незащищённой и уязвимой за всю историю. Собственное бессилие в области обеспечения безопасности косвенно признают сами французские власти: в январе они обратились к 46 странам с просьбой прислать летом команды своих силовиков для охраны порядка. Похоже, парижский спортивный форум впишет себя в историю как первая Олимпиада в оптическом прицеле.