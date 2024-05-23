В Риме обсудили сотрудничество между ФАО и Кыргызстаном

Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Цюй Дунъюй и заместитель министра водных ресурсов, cельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики Самат Насирдинов встретились в Риме в рамках Европейской региональной конференции ФАО, чтобы обсудить пути дальнейшего развития сотрудничества между ФАО и Кыргызстаном.

Генеральный директор ФАО напомнил о своей недавней встрече с министром природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики Мелисом Тургунбаевым, которая состоялась в Нью-Йорке на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он высоко оценил активную роль Кыргызстана в инициативе Горное партнерство, а также отметил потенциал страны для развития аквакультуры.

Заместитель министра проинформировал Генерального директора о том, что Министерство сельского хозяйства Кыргызстана было переименовано в Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, чтобы подчеркнуть первостепенное значение, которое государство придает водным ресурсам. Он отметил, что, несмотря на то, что в Кыргызстане водные ресурсы почти полностью формируются на собственной территории, в прошлом году республика испытывала определенный дефицит воды. Генеральный директор подтвердил готовность ФАО оказать поддержку Кыргызстану в решении проблем управления водными ресурсами и повышении производительности сельского хозяйства.

Кроме этого, заместитель министра подчеркнул важность цифровизации для сельского хозяйства в Кыргызстане и отметил, что подавляющее большинство фермеров в стране пользуются мобильными телефонами и интернетом, что в свою очередь является большим потенциалом для цифровизации в преобразовании сельского хозяйства в стране. Генеральный директор согласился с заместителем министра и отметил, что электронная коммерция может открыть глобальные рынки для фермеров.

Заместитель министра также коснулся важности статистических данных для принятия своевременных и эффективных решений. Он рассказал о предстоящей в 2025 году сельскохозяйственной переписи, в проведении которой он попросил помощи ФАО, кроме этого он высоко оценил FAOSTAT как ключевой инструмент для глобального использования.

В завершение встречи стороны договорились продолжать совместную работу по ускорению преобразования агропродовольственных систем в стране.

34-я сессия Региональной конференции ФАО для Европы (РКЕ) проходила с 14 по 17 мая 2024 года в штаб-квартире ФАО в Риме. В работе конференции принимали участие члены ФАО от региона Европы и Центральной Азии, а также представители фондов, программ и специализированных учреждений Организации Объединенных Наций.

РКЕ позволила 53 государствам-членам из Европы и Центральной Азии обменяться знаниями и передовым опытом, а также обсудить наиболее рациональные меры реагирования на многочисленные проблемы, с которыми сталкивается этот регион, включая последствия от изменения климата.