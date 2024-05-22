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Союз фотожурналистов КР презентовал проект для продвижения экотуризма

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- Светлана Лаптева
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Союз фотожурналистов Кыргызстана презентовал свой проект для продвижения экотуризма и сохранению биологического разнообразия Кыргызстана.

Как отметил Владислав Ушаков, директор ОО "Союза Фотожурналистов", одной из составляющих проекта стала идея открыть сайт MAP.KG, на котором были бы собраны уникальные места Кыргызстана. 

"Мониторя проблемные с точки зрения экологии точки  нашей страны, мы увидели насколько разнообразен, красив  Кыргызстан, и сколько в нем мест с нетронутой природой. А когда попробовали искать информацию о таких особенных местах на кыргызском языке, то ничего не обнаружили. Такой информации практически нет.

Теперь для посетителей сайта в фотобанке  MAP.KG. доступны в свободном доступе масса  фотографий уникальной природы Кыргызстана. Это первый такой  проект в Кыргызстане и Центральной Азии.

Мы пригласили на пресс-конференцию людей из тех самых отделенных уголков, которые согласились стать добровольными хранителями редких мест, и готовы развивать эти территории дальше, готовы развивать экотуризм.

Также пригласили наших партнеров, которые также занимаются  охраной ключевых территорий Кыргызстана и развитию экотуризма на местах", - сказал Ушаков.

По словам эколога Евгения Постнова, о многих жемчужинах природы знают лишь опытные туристы, гиды или местные краеведы.

"Например, о прекрасном ущелье Бекечал даже на бескрайних просторах интернета не найдешь и несколько строчек. А как прекрасны его ореховые рощи, овитые лианами дикого винограда. А теперь,благодаря проекту, те местечки, которые может когда-то и были обихожены, обрели новую жизнь. Те самые хранители экотерриторий приложили  усилия, свой труд, мы смогли привлечь партнеров, и вы можете увидеть, что теперь эти места готовы к приему туристов. Туризм может приносить больший доход,  вопреки устоявшимся представлениям, чем тоже золото. Люди могут и зарабатывать, и сохранять богатство природы, это уникальная возможность", - пояснила Евгения Постнова.


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URL: https://www.vb.kg/437255
Теги:
туризм, Кыргызстан
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