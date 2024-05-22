Погода
$ 88.08 - 88.77
€ 95.35 - 96.35

Милиция продолжает задерживать виновных в нападении на иностранцев

265  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудники милиции продолжают выявлять и задерживать активных участников, которые в ходе массовых беспорядков совершили ряд тяжких преступлений. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

При проведении следственных и оперативно-розыскной мероприятий задержаны подозреваемые А.Т., 2003 года рождения и Ж.А., 1999 года рождения, которые были водворены в ИВС.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 278 (Массовые беспорядки) УК КР.

В настоящее время сотрудниками проводятся активные следственные, оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию других причастных лиц. Расследования продолжается.

Напомним, 18 мая примерно в 01:00 часов неизвестные лица находясь на пересечении улиц 7-Апреля и проспекта Чуй города Бишкек, имея цели распространения негативных сообщений, грубо нарушая нормы общественного порядка, для организации массовых беспорядков в стране, незаконно проникли в общежитие расположенного по улице 7- Апреля, где нанесли телесные повреждения иностранным гражданам, а также причинили материальный ущерб, уничтожив имущество граждан.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/437263
Теги:
ГУВД, нападение, студенты, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  