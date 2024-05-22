Милиция продолжает задерживать виновных в нападении на иностранцев

Сотрудники милиции продолжают выявлять и задерживать активных участников, которые в ходе массовых беспорядков совершили ряд тяжких преступлений. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

При проведении следственных и оперативно-розыскной мероприятий задержаны подозреваемые А.Т., 2003 года рождения и Ж.А., 1999 года рождения, которые были водворены в ИВС.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 278 (Массовые беспорядки) УК КР.

В настоящее время сотрудниками проводятся активные следственные, оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию других причастных лиц. Расследования продолжается.

Напомним, 18 мая примерно в 01:00 часов неизвестные лица находясь на пересечении улиц 7-Апреля и проспекта Чуй города Бишкек, имея цели распространения негативных сообщений, грубо нарушая нормы общественного порядка, для организации массовых беспорядков в стране, незаконно проникли в общежитие расположенного по улице 7- Апреля, где нанесли телесные повреждения иностранным гражданам, а также причинили материальный ущерб, уничтожив имущество граждан.