Садыр Жапаров: Минимальная пенсионная выплата будет не менее 6800 сомов

"С 1 октября текущего года все пенсии, назначаемые Социальным фондом, будут составлять не менее 6800 сомов", - сообщил Президент Садыр Жапаров, выступая сегодня, 22 мая, на Общереспубликанском совещании по социальной мобилизации.

Глава государства отметил, что вызывает особенно возмущение, когда наши граждане, достигнув преклонного возраста, сталкиваются с бедностью и вынуждены считать каждую копейку и экономить на всём.

"То, что в пенсионном возрасте люди не имеют средств на достойную жизнь, можно назвать вопиющей несправедливостью. Именно поэтому, когда в 2021 году вносились поправки в Конституцию, мы включили положение о том, что пенсии и пособия не должны быть ниже прожиточного минимума", - подчеркнул Президент и сообщил, что 1 октября текущего года все пенсии, назначаемые Социальным фондом, будут составлять не менее 6800 сомов.

"Мы будем усердно работать над тем, чтобы как можно скорее поднять наши выплаты и пособия по социальному обеспечению выше прожиточного минимума. Недавно мы запустили детский накопительный счет "Келечекке салым" для детей-сирот на сумму 500 тысяч сомов. Когда каждому сироте исполняется 18 лет, ему будут выплачены 500 тысяч сомов. Эти средства можно использовать в образовательных целях и в качестве первоначального взноса по ипотеке, - отметил Глава государства.

Садыр Жапаров также констатировал, что в последнее время наблюдается рост насилия над детьми и ряд других неприятных фактов. Государство не может просто так оставить этот вопрос.

"Мы несем ответственность за благополучие каждого ребенка. Поэтому в преддверии Дня защиты детей, 1 июня, хочу сообщить, что будет открыто 550 новых штатных отделений специальных социальных работников для детей. Мы не имеем права экономить на детях, поэтому увеличиваем штат сотрудников", - сказал Президент и призвал граждан не быть равнодушными к судьбе детей.

"Если мы видим, что ребенок находится в трудной жизненной ситуации, давайте сообщим об этом в государственный социальный орган. Не оставайтесь равнодушными, ведь если пройти мимо, последствия могут быть печальными. Я считаю, что это долг каждого государственного и муниципального служащего и патриота страны. Каждый младенец, каждый ребенок, каждый подросток в Кыргызстане должен быть под опекой государства и каждого из нас", - сказал Президент Садыр Жапаров.