Ирландия, Испания и Норвегия объявили о признании Палестины

Премьер-министры Ирландии и Испании Саймон Харрис и Педро Санчес сообщили, что страны решили признать Палестинское государство. Ранее сегодня, 22 мая, аналогичное заявление сделала Норвегия. Решение всех трех стран вступит в силу со вторника, 28 мая, пишет "Коммерсантъ".

"Сегодня Ирландия, Норвегия и Испания объявляют, что мы признаем государство Палестина. Каждый из нас теперь предпримет все необходимые национальные шаги для реализации этого решения",- заявил господин Харрис на пресс-конференции (цитата по Reuters).

Премьер назвал это "исторически важным днем для Ирландии и Палестины". Он отметил, что этот шаг был направлен на то, чтобы помочь разрешить израильско-палестинский конфликт путем создания двух государств.

29 ноября 1947 года Генассамблея ООН приняла план раздела Палестины на два независимых государства. Еврейское население одобрило инициативу, а арабские лидеры пообещали не допустить ее реализации. В результате был создан Израиль, который получил более половины палестинских земель. Палестину признают 144 страны-члена ООН, в их числе Россия. При этом статуса полноправного члена ООН она не имеет - ее существование не признают три страны Совбеза - США, Великобритания и Франция.

С 7 октября 2023 года длится война между Израилем и палестинским движением "Хамас". На прошлой неделе прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан потребовал выдать ордера на арест израильских премьер-министра и главы Минобороны Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта, а также трех лидеров "Хамаса" за военные преступления. Позицию МУС поддержали Франция и Бельгия.Великобритания выступила против. Президент США Джо Байден назвал решение судьи возмутительным.