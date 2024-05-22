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Названы новые кандидаты на вступление в ШОС

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- Светлана Лаптева
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Очевидным следующим кандидатом на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) является Монголия, все члены организации поддерживают присоединение республики. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания Совета глав МИД ШОС.

Лавров подчеркнул, что страна "органично вписывается" в пространство ШОС. По словам главы российского МИД, партнеры будут стимулировать монгольских соседей к принятию решения о вступлении в организацию, все страны ШОС "выступают однозначно "за"". NSN.FM

Он также сообщил, что за статусом партнера организации обратились Лаос и Алжир. Говорит Москва.

Источник: ТАСС


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URL: https://www.vb.kg/437272
Теги:
ШОС
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