Президент КР: До конца этого года квартиры получат 5 503 семей

Полным ходом идет работа по обеспечению наших граждан жильем. Об этом сообщил Президент Садыр Жапаров, выступая сегодня, 22 мая, на Общереспубликанском совещании по социальной мобилизации.

Глава государства отметил, что строительство многоэтажных домов через государственную ипотечную компанию дало возможность получить квартиру в ипотеку не только бюджетникам, но и частным лицам без очереди.

"По республике строится 11 495 квартир. До конца этого года квартиры получат 5 503 семей, которые ожидают своей очереди. Кроме того, мы начали работать по специальной программе для наших граждан, которые могут внести 50 процентов оплаты. Если они оплатят 50 процентов вперед, оставшиеся 50 процентов будут оплачены государством в виде ипотечного кредита на 15 лет. Это не создаст препятствий для граждан, которые уже стоят в очереди. Их очередь останется неизменной", - сказал Президент Садыр Жапаров и добавил, что до конца этого года начнется строительство 12 тысяч квартир.