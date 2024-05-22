Члены ОПГ подготовили провокационное видео с целью захвата власти

В ходе оперативно-розыскных мероприятий ГКНБ получены данные о том, что отдельными членами ОПГ Камчы Кольбаева и деструктивных политических сил, подготовлен провокационный видеоролик, с целью дестабилизации обстановки в республике, на межрегиональной почве, с последующей попыткой насильственного захвата власти в стране. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, все причастные к организации и подготовке указанного видеоролика лица установлены и в настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия по документированию их противоправных намерений.

ГКНБ предупреждает об уголовной ответственности за действия, направленные на разжигание расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни), а также организацию и участие в массовых беспорядках, за которые законодательством в совокупности предусмотрена уголовная ответственность до 15 лет лишения свободы.