Погода
$ 88.05 - 88.70
€ 95.35 - 96.35

Как гибель президента Ирана Раиси скажется на геополитических раскладах

62  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Крушение вертолета с иранским президентом по понятным причинам стало темой номер один последних дней. Последствия этой трагедии мир будет переживать еще долго. Триггером каких долгоиграющих событий может стать авиакатастрофа в Восточном Азербайджане – в материале "ВЭС 24".

Второй человек в Тегеране

Для начала небольшой ликбез из сферы политического устройства Исламской Республики. Понятно, что большинство наших читателей и так знают, как устроена архитектура власти в Иране, однако схематизировано напомним. Президент Раиси, при всем многообразии полномочий, которые были сосредоточены в его руках, являлся вторым лицом в государстве. Первое лицо, высший руководитель (рахбар) республики – великий аятолла Али Хаменеи. Именно в его руках сосредоточены все нити государственного управления и политических решений, ему непосредственно подчиняются вооруженные силы республики, он альфа и омега иранской внешней и внутренней политики. Это важно понимать.

Напоминаем мы это не для того, что как-то умалить масштабы трагедии, а равно масштабы фигуры погибшего Ибрагима Раиси. Напротив, смерть Раиси – это невосполнимая потеря для иранского политического класса и для друзей иранского народа во всем мире. Опытнейший политик, настоящий государственник Раиси мог принести еще много пользы Ирану в формирующемся многополярном мире. Однако судьба распорядилась иначе. Разумеется, актуален вопрос – кто помог (если помог) судьбе распорядиться именно таким образом. Давайте разбираться.

Кому выгодно

Любая катастрофа такого рода рождает версии – это понятно. В сущности, версий две – трагическое стечение обстоятельств ("уставшая" техника, погодные условия, ошибки пилотов) и диверсия, то есть, попросту говоря, покушение (в данном случае успешное). Мы предлагаем принять, что называется, по дефолту мысль о том, что подлинных причин авиакатастрофы мы либо не узнаем никогда, либо узнаем через 50 лет в опубликованных мемуарах какого-нибудь разведчика из Моссада или Ми-6, но это не точно. Впрочем, нам никто не мешает предположить – очень осторожно, разумеется, - кому выгодна смерть Раиси, да еще и в такой непростой геополитический момент. Выгодна она много кому, но прежде всего трем игрокам, тесно друг с другом связанным: США, Израилю и Великобритании. Иран завязан и в ближневосточных раскладах (США, Израиль; в сущности, противостояние Израиля и Ирана – константа и становой хребет ближневосточной политики), и южнокавказских, и центральноазиатских (США, Великобритания). Не забываем также о тесном взаимодействии по ряду вопросов Ирана с Индией. В конце концов, и иранцы, и индийцы (по крайней мере, индоарийские народы субконтинента) родственны друг другу. Отметим, как деталь, может и не имеющую отношения к обсуждаемому кейсу, но приметную – делегация Индии, находящейся под серьезным британским влиянием, все-таки едет в Швейцарию на "мирную конференцию" по Украине. Не едет бразильский Болсанару и южноафриканский Рамафоса – поэтому убедительно советуем им более внимательно отнестись к состоянию своих вертолетных парков. Но это лирическое отступление.

Стабильный Иран

Словом, куда ни плюнь, Иран везде имеет связи и интересы. Иран вообще мощная страна, настоящая цивилизация с многотысячелетней историей, которая давала по сусалам еще первым европейским цивилизаторам в лице античных греков. Именно такое фундаментальное историческое основание Ирана позволяет сделать вывод, что смерть Раиси не повлияет на векторы политики этого государства. В сети уже появилось немало горе-экспертов (преимущественно с фрикативным "г"), которые пророчат сворачивание программ российско-иранского сотрудничества. Очевидно, им хотелось бы этого, но ждать охлаждения между Москвой и Тегераном, конечно, наивно. Иран и Россию, при всей значимости персонификаций и в той, и другой стране, связывают отнюдь не лидеры, хотя их роль сложно переоценить.

Два государства связывает во многом общий взгляд на политические процессы, происходящие в мире. У государств богатый портфель по направлениям сотрудничества: от военно-технического и транспортного (Иран – серьезнейшее звено в создании транспортных коридоров в Евразии) до культурного и туристического. В определенной степени и та, и друга страна по-новому открывают для себя друг друга и с приятным удивлением видят, что могут быть взаимно полезны по целому спектру направлений. Однако далеко не во всем взгляды Москвы и Тегерана совпадают, здесь никто никаких иллюзий и не строит, в конце концов, случались времена, когда предки нынешних иранцев убивали российских дипломатов – вспомним судьбу великого русского поэта Грибоедова. Однако, как бы то ни было, думается, что с "Шахедами" проблем не будет и указанные эксперты с фрикативным "г" могут не беспокоиться – на всех хватит.

Иран уникальное и важное государство еще и потому, что абсолютное большинство его населения исповедует такое направление ислама как шиизм. Это имеет особенное значение в условиях настоящего суннитского моря, которое почти полностью распространяется на тюркский мир, полумесяцем обхватывающий Россию с юга. В определенной степени Иран выступает противовесом Турана с его амбициями, выраженными в риторике и внешней политике переменчивого Эрдогана. Да, в подбрюшье России есть еще одно шиитское государство – Азербайджан. Но оно не имеет и сотой доли того геополитического влияния, которое имеет Иран. Баку находится почти полностью во внешнеполитическом контуре Турции, а с другой стороны, парадоксальным образом там сильно влияние Запада через мощное израильское влияние, реализуемое через разные программы сотрудничества. К слову, тесные связи Баку и Тель-Авива в контексте авиакатастрофы в Иране, что называется, навевают разного рода мысли... Впрочем, обойдемся все же без конспирологии.

Мы уверены, что иранская политическая система выдержит это испытание и докажет миру и самой себе (что немаловажно, учитывая далеко не такой однородный политический ландшафт Исламской Республики, как может показаться стороннему наблюдателю) свою устойчивость. Что касается судьбы или рока, которому помогли чьи-то умелые руки (или не помогли), то скажем просто – мы входим в эпоху, когда даже весьма условный флер международного права и уважения к законности спадает с лиц евроатлантических стратегов. Чем больше будет угроз их доминированию, чем больше будет ветшать и обрушаться "система, основанная на правилах", тем больше психов-одиночек с пистолетами, как в Словакии, или упавших вертолетов, как в Иране, мы будем наблюдать. Лидерам Глобального Юга стоит задуматься об усилении охраны и разведки. Так, на всякий случай.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/437284
Теги:
авиакатастрофа, Иран, президент
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  