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Президент заложил капсулу под строительство многопрофильного корпуса НЦОМиД

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Президент Садыр Жапаров сегодня, 22 мая, заложил капсулу под строительство нового многопрофильного корпуса Национального центра охраны материнства и детства (НЦОМиД) в г. Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, согласно проекту, больница рассчитана на 350 коек, в ней разместятся: приемное отделение с изоляторами, отделение трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, отделение реанимации для онкологии и онкогематологии, отделение паллиативной терапии, травматология и ортопедия и микрохирургия, отделение гастроэнтерологии с трансплантацией печени, отделение специализированного ухода и др.

В своем выступлении глава государства отметил, что ровно через десять дней будет отмечаться Международный день защиты детей. Государство со своей стороны обещает всячески заботиться о детях и дарить им радость.

Обращаясь к собравшимся, Садыр Жапаров отметил, что сегодня все являются свидетелями хорошей инициативы, направленной на заботу о наших детях и их матерях, которые являются будущим страны.

"Мы собираемся заложить фундамент многопрофильной больницы на территории Национального центра охраны материнства и детства. Известно, что треть всего населения страны составляют дети. Забота об их здоровье – это прямая обязанность государства. Организовать новые отделения в области педиатрии и построить многопрофильную детскую больницу в связи с рядом их заболеваний стало требованием сегодняшнего дня. В частности, Национальный центр охраны матери и ребёнка, который неустанно работает в этом направлении, нуждается в новом современном здании для улучшения клинических и диагностических возможностей, таких как трансплантация почки и печени, кохлеарная имплантация для детей с врождённой потерей слуха, лечение ретинопатии и трансплантация костного мозга для детей с лейкозом", - подчеркнул Президент.

Вместе с тем Глава государства констатировал, что Национальный центр охраны материнства и детства при Министерстве здравоохранения, несмотря на то что является научным учреждением, также занимается реализацией государственной политики, направленной на снижение заболеваемости, смертности и инвалидности среди женщин и детей. Этот центр оказывает организационно-методическую помощь органам здравоохранения в области охраны здоровья матери и ребёнка, акушерства и гинекологии, педиатрии и детской хирургии.

Садыр Жапаров особо акцентировал, что в сфере здравоохранения вопрос строительства новой многопрофильной детской больницы для заботы о здоровье матери и ребёнка всегда был крайне важным.

В данном контексте он подчеркнул, что больница на 350 коек, фундамент которой сегодня закладывается, будет служить не только практическим, но и научным центром. В больнице будут располагаться 10 клинических отделений, каждое из которых рассчитано на 30-35 коек, и 7 параклинических подразделений, обслуживающих их.

Президент выразил уверенность, что во второй половине следующего года больница начнёт приём детей и матерей с проблемами здоровья и начнёт соответствующее лечение.

В завершение глава государства пожелал, чтобы наши дети были здоровы и росли в благополучии.

Здесь же он побеседовал с коллективом медицинского учреждения. В ходе беседы были затронуты вопросы, касающиеся нехватки кадров, обеспечения жильем и др.

Садыр Жапаров рассказал о важных изменениях в жилищной политике и проводимых реформах в стране, отметив, что работа в этом направлении будет продолжена.


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URL: https://www.vb.kg/437285
Теги:
Садыр Жапаров, строительство, Бишкек, больница
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