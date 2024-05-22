В Свято-Никольскую церковь возвращается молитва

Сегодня впервые за много лет в старой Свято-Никольской церкви состоялась Божественная Литургия. Это значимое событие для православного мира в Кыргызстане.

В этом году Свято-Никольской церкви – 157 лет! Временное дание церкви соорудили из саманного кирпича в 1867 году Двадцать лет прихожане собирали деньги на капительное строительство нового храма, но только после крупного взноса купца и мецената Николая Иванова удалось закончить строительство.

Храм Святителя Николая был настоящим духовным сокровищем дореволюционного Пишпека. Но после октябрьской революции ЦИК Киргизской АССР принял решение снести храм. Но по ходатайству известных художников Семена Чуйкова и Гапара Айтиева здание все-таки решили оставить. В 1935 году в храме открыли Кыргызскую государственную художественную галерею.

…Здание и по сей день принадлежит Союзу художников, но администрация не препятствует проведению служб в здании дважды в год – на престольные праздники. Однако до нынешнего дня здесь служились только короткие молебны, а сегодня состоялась полноценная Божественная Литургия. Она стала огромной радостью для прихожан, а для многих – еще и откровением. Ведь сегодня не было иконостаса, разделяющего общую часть храма от алтарной. И все, кто пришел на службу, могли следить за таинством, обычно скрытым в алтаре.

В этот день 937 лет назад мощи Николая Чудотворца были перенесены из Мир Ликийских в Бар. В честь этого епископ Бишкекский и Кыргызстанский Савватий возглавил Божественную литургию и совершил молебен святому пред его иконой и ковчегом с мощами. Участие в священнодействии приняли прихожане Свято-Воскресенского кафедрального собора.

По завершении богослужения к верующим обратился епископ Савватий. В своем обращении владыка рассказал историю храма, который в богоборческие времена был сохранен художниками. Владыка сообщил, что Союз художников готов отдать это здание Церкви, получив взамен другое. Его Преосвященство подчеркнул: "Нужно молиться о благополучии Кыргызстана, чтобы появилась возможность предоставить здание художникам, и верующие могли заходить сюда, как в храм Божий".