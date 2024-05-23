MegaPay: новый уровень оплаты в аэропорту "Манас"

До наступления долгожданного лета осталось чуть больше недели. А это значит, что некоторые кыргызстанцы уже планируют провести свой отпуск за границей.

С мобильным приложением MegaPay от государственного оператора сотовой связи MEGA можно начать свое путешествие как можно комфортнее прямо в международном аэропорту "Манас". MegaPay позволяет сохранить время и упростить процесс оплаты, делая его более безопасным и удобным.

Пользователям приложения доступны удобные цифровые сервисы:

оплата за услуги парковки; оплата за услуги упаковки багажа; оплата за услуги VIP-зала.

Как оплатить парковку:

откройте MegaPay и отсканируйте QR-код на информационной табличке стоянки; введите госномер авто на латинице и нажмите "Продолжить", чтобы узнать сумму; подтвердите платеж.

Госномер транспортного средства необходимо ввести без пробелов и страны (KG, KZ и т.д.). Например, если Ваш номер 01KG123PAY, введите 01123PAY

Подробная инструкция, а также плакаты с QR-кодом размещены как на территории, так и внутри аэропорта.

Для оплаты за упаковку багажа и VIP-зал:

откройте MegaPay и отсканируйте QR-код; в качестве реквизита для VIP-зала служит ваш номер (необходимо ввести в формате 996…......) введите сумму и подтвердите платеж.

Готово!

MegaPay – ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!

Лицензии ГАС КР: №14-1133-КР, №18-0326-КР, №18-0303-КР, №15-1446-КР, №16-0090-КР, №18-0261-КР.