MegaPay: новый уровень оплаты в аэропорту "Манас"

До наступления долгожданного лета осталось чуть больше недели. А это значит, что некоторые кыргызстанцы уже планируют провести свой отпуск за границей.
С мобильным приложением MegaPay от государственного оператора сотовой связи MEGA можно начать свое путешествие как можно комфортнее прямо в международном аэропорту "Манас". MegaPay позволяет сохранить время и упростить процесс оплаты, делая его более безопасным и удобным.
Госномер транспортного средства необходимо ввести без пробелов и страны (KG, KZ и т.д.). Например, если Ваш номер 01KG123PAY, введите 01123PAY
Подробная инструкция, а также плакаты с QR-кодом размещены как на территории, так и внутри аэропорта.
Готово!
Лицензии ГАС КР: №14-1133-КР, №18-0326-КР, №18-0303-КР, №15-1446-КР, №16-0090-КР, №18-0261-КР.