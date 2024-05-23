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Центральный рынок Араванского района возвращен государству

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Центральный рынок Араванского района возвращен государству. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным, должностные лица Араванской районной государственной администрации и районного управления государственной регистрации прав на недвижимое имущество, злоупотребляя должностными положениеми, незаконно зарегистрировали за ОсОО "Ш." земельный участок площадью 0,31 га, находящийся на территории А.Анаровского айыл окмоту (ныне Достук).

Прокуратурой внесен иск в суд о признании недействительным выданного государственного акта, по результатам рассмотрения иск удовлетворен.

В результате, центральный рынок "Шахноза" стоимостью 256 млн 905 тыс сомов принят на баланс Достукского айыл окмоту Араванского района. По данным фактам прокуратурой Ошской области возбуждено уголовное дела по ст. 337 УК Кыргызской Республики (злоупотребление служебным положением), проведение следственных действий поручено СУ ГУ ГКНБ по г.Ош и Ошской области.


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URL: https://www.vb.kg/437297
Теги:
Араванский район, Ошская область, рынок, прокуратура
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