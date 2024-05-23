Погода
$ 88.05 - 88.70
€ 95.35 - 96.35

Более 9,5 тыс. предпринимателей воспользовались гарантиями на 9 млрд сомов

102  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На сумму более 9 миллиардов сомов воспользовались гарантиями более 9 500 предпринимателей Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Гарантийный фонд".

По ее данным, за весь период деятельности по сегодняшний день отечественному предпринимательству ОАО "Гарантийный фонд" предоставил 9531 гарантию на сумму более 9 млрд сомов, которые обеспечили доступ к кредитным средствам на сумму более 28,7 млрд сомов.

С начала же текущего года объем гарантийного обеспечения приблизился к отметке 1 млрд сомов, составив 979 млн сомов. Банки-партнеры предоставили кредиты на сумму свыше 2,6 млрд сомов.

Приоритетными направлениями в деятельности ОАО "Гарантийный фонд" остаются сельское хозяйство, переработка сельскохозяйственной продукции, промышленность, ипотека и туризм.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/437301
Теги:
Кыргызстан, предприниматель
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  