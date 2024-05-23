Более 9,5 тыс. предпринимателей воспользовались гарантиями на 9 млрд сомов

На сумму более 9 миллиардов сомов воспользовались гарантиями более 9 500 предпринимателей Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Гарантийный фонд".

По ее данным, за весь период деятельности по сегодняшний день отечественному предпринимательству ОАО "Гарантийный фонд" предоставил 9531 гарантию на сумму более 9 млрд сомов, которые обеспечили доступ к кредитным средствам на сумму более 28,7 млрд сомов.

С начала же текущего года объем гарантийного обеспечения приблизился к отметке 1 млрд сомов, составив 979 млн сомов. Банки-партнеры предоставили кредиты на сумму свыше 2,6 млрд сомов.

Приоритетными направлениями в деятельности ОАО "Гарантийный фонд" остаются сельское хозяйство, переработка сельскохозяйственной продукции, промышленность, ипотека и туризм.