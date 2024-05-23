От одежды до косметики: топ-10 нужных покупок к выпускному вечеру

Школьники Кыргызстана и их родители активно готовятся к выпускному вечеру. В этом году последние звонки в стране пройдут 25 мая, а прощальные балы - в июне. Самое время подобрать уникальный и запоминающийся образ. Ozon собрал подборку из 10 самых полезных покупок перед выпускным, чтобы сделать праздник максимально ярким и запоминающимся.

Что нужно для идеального выпускного? Как минимум, сногсшибательный наряд, как максимум - хорошее настроение! Представляем топ-10 товаров, от нарядных платьев до аксессуаров для фотосессии, которые можно найти на маркетплейсе Ozon и, тем самым, облегчить процесс сборов выпускника к главному празднику его юности.

1. Лента выпускника. Неотъемлемый атрибут любого выпускного. Можно выбрать подходящий под образ цвет и дизайн или заказать одинаковые для всего класса.

2. Платье на выпускной для девушки. Каждая девушка хочет быть самой красивой в этот день, поэтому выбор платья – важнейшая часть подготовки к празднику. На Ozon можно найти сотни тысяч вариантов, отсортировав товары по бренду, размеру, скорости доставки, цвету, типу, сезону, длине и даже стилю. Перед оплатой вещь можно примерить в комфортной примерочной в пункте выдачи заказов, чтобы убедиться, что все идеально.

3. Украшения. Неотъемлемая часть образа любой выпускницы. Подобрать подходящий комплект также можно на Ozon среди тысяч товаров в специальной категории.

4. Стильный костюм для юноши. Можно выбрать классический или более современный вариант. После выпускного костюм может стать повседневной частью гардероба, поэтому стоит отнестись к его выбору серьезно.

5. Галстуки и бабочки. Выпускной образ выпускника отлично дополнит галстук или бабочка. Можно подобрать аксессуар в цвет костюма или остановиться на ярком акцентном варианте.

6. Спрей-мист для тела. Парфюмированная вода легко наносится и быстро впитывается, оставляя кожу увлажненной и ухоженной. А легкий аромат, сохраняющийся на протяжении всего вечера, поможет добавить красок праздничному образу.

7. Сияющие занавесы для фотозоны. Креативное оформление пространства для фотографий крайне важно, ведь снимки останутся с выпускниками на долгие годы. Добавить яркости помогут голографические занавесы-дождики, которые можно повесить как в помещении, так и на улице.

8. Гирлянда-растяжка. Еще одно дополнение праздничного декора. Ее можно совмещать с другими элементами композиции, чтобы создать гармоничное и стильное пространство.

9. Монопод или селфи-палка для смартфона - даже если на выпускном будет работать профессиональный фотограф, самостоятельно сфотографировать самые важные моменты захочется в любом случае. Поймать более выгодный кадр и захватить больше пространства позволит аксессуар, увеличивающий расстояние от камеры до объекта.

10. Пластыри от мозолей - какой бы удобной ни была обувь, активные движения могут спровоцировать мозоли, которые испортят впечатление от праздника. Отправляясь на выпускной, стоит захватить пластырь на случай неприятных сюрпризов.

Онлайн-шопинг сильно облегчает процесс подготовки к празднику окончания школы. Например, на сайте Ozon Кыргызстан можно найти все необходимое, сравнить различные товары в каждой категории и приобрести все по максимально выгодной цене. На маркетплейсе регулярно проходят всевозможные акции, например, сейчас идет летняя распродажа с максимально низкими ценами. Загляните на маркетплейс, чтобы быстро, но основательно подготовиться к выпускному!