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В Бишкеке прошла премьера комедии "Ханбийке"

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке прошла премьера художественного фильма "Ханбийке", который представляет собой сочетание жанров комедии и фэнтези. Продюсером этого проекта выступил Асхат Субанбеков, а режиссером Мирлан Омуралиев.

Захватывающий сюжет и безграничная любовь дочери к своему отцу. Это история молодой девушки, которая потеряла своего отца, но в трудный момент ее жизни его призрак появляется перед ней и помогает решить все проблемы.

Премьера вызвала интерес у зрителей. Те, кому посчастливилось побывать на первом показе, положительно оценили сценарий, талантливую режиссуру и блестящую игру актеров. Фильм обещает стать хитом благодаря своей комбинации юмора, трогательных семейных отношений и, конечно, же звездному составу актеров.

Теперь "Ханбийке" доступен для широкой публики и его можно посмотреть в кинотеатрах столицы. Кинолента не только развлекает, но и заставляет задуматься о том, как важно сегодня и прямо здесь ценить своих близких людей, что делает его особенно актуальным и значимым для широкой аудитории.


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URL: https://www.vb.kg/437309
Теги:
кино, Бишкек
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