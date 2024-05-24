Станислав Притчин: Кыргызстан становится бенефициаром "газового союза

Sputnik Узбекистан обсудил вопросы газового сотрудничества стран ЦА и РФ. В мероприятии пресс-центра принял участие заведующий Сектора Центральной Азии ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова Станислав Притчин. Он рассказал о перспективах сотрудничества стран ЦА и России в рамках "газового союза".

"Это очень актуальная тема, потому что мы наблюдаем, как газовая сфера становится основой нашего долгосрочного энергетического сотрудничества в странах Центральной Азии. У нас уже есть успешные форматы взаимодействия в различных областях, и в энергетической сфере мы также имеем устойчивое сотрудничество.

Для России центральноазиатское направление становится перспективным, учитывая фундаментальные изменения на газовом рынке. Долгое время страны ЕС были основным рынком сбыта энергоресурсов из России, в частности газа. Но сегодня этот рынок фактически закрылся для нас, что негативно сказывается на экономическом развитии, особенно Германии. Поэтому Россия нашла новые рынки сбыта.

Российский газ востребован и конкурентоспособен по цене. Если на первом этапе говорили о 3 миллиардах кубометров в год для Узбекистана, то сейчас Россия готова поставлять 10 миллиардов. Эта цифра будет только возрастать с учетом динамики добычи, демографического роста и амбициозных планов по экономическому развитию Узбекистана.

Казахстан также выигрывает от этого проекта, получая не только транзитные платежи, но и возможность развития своей газотранспортной и газораспределительной сети на севере страны.

Кыргызстан также становится бенефициаром проекта. Здесь выстраивается полноценная инфраструктура, расширяются узкие логистические места, чтобы из России можно было поставлять газ в реверсном режиме. Это открывает новые возможности для увеличения объема газа, поступающего в страну.

Для "Газпром Кыргызстан" это означает возможность расширения сети потребителей и снижения зависимости от угля и гидроэнергетики. Сейчас мы все наблюдаем за тем, как происходит выстраивание нового стержня энергетического сотрудничества".

Источник: ВЭС24